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  • 13.08.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 09:09

'ta milyonları etkileyen özellik ortaya çıktı! Whatsapp'ta sesli arama yaptığınızda büyük şok!

'ın gizli tehlikesinin İsrailli NSO Grubu tarafından keşfedildiği belirlendiği tespit edildi. WhatsApp üzerinden yapılan saldırı hedeflenen telefon numaralarına yönelik olarak, WhatsApp sesli arama kullanılarak, telefona zararlı yazılım yüklenmesine neden olan ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya çıkardı. Bu anlamda Türkiye'de siber güvenlik alanında önemli projeler yapan ve yerli ürünler geliştiren 'nin "ThinkTech"in Nisan-Haziran arasını kapsayan yeni Durum Raporu, zararlı yazılımlar ile gerçekleştirilen lara karşı uyarıyor. Bugün sayıca artmakta olan yazılım zafiyetlerini hedef alan bu saldırılar, sıklıkla ofis dokümanları ve spam e-postalar aracılığı ile yayılıyor.

Whatsapp'ta sesli arama yaptığınızda büyük şok!

Whatsapp'a gelen yeni özellikler oldukça fazla konuşuluyor. Whatsapp ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda son gelen haber milyonları etkileyecek düzeyde. Siber tehdit durum raporuna göre eski sürüm WhatsApp'tan meydana getirilen sesli aramalarla casus yazılım yüklenip, kişisel bilgiler ele geçiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Endüstri Başkanlığı'nın şirketi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) yeni Siber Tehdit vaziyet Raporu yayımladı. Raporda kişisel verilere ulaşmak için cep telefonlarında kullanılan uygulamalardaki eksiklerden yararlanıldığına dikkat çekildi. Raporda WhatsApp üzerinden meydana getirilen bir saldırı hatırlatıldı.

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