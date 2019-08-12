Whatsapp'a gelen yeni özellikler oldukça fazla konuşuluyor. Whatsapp ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda son gelen haber milyonları etkileyecek düzeyde. Siber tehdit durum raporuna göre eski sürüm WhatsApp'tan meydana getirilen sesli aramalarla casus yazılım yüklenip, kişisel bilgiler ele geçiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Endüstri Başkanlığı'nın şirketi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) yeni Siber Tehdit vaziyet Raporu yayımladı. Raporda kişisel verilere ulaşmak için cep telefonlarında kullanılan uygulamalardaki eksiklerden yararlanıldığına dikkat çekildi. Raporda WhatsApp üzerinden meydana getirilen bir saldırı hatırlatıldı.