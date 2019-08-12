Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp kullanıcıları için tehlike saçıyor. WhatsApp üzerinden yayılım sağlamaya çalışan web dolandırıcıları, whatsapp uygulamasının yıldönümünü kutlamak amacıyla 1.000GB web armağan edeceğini belirterek kullanıcıları kandırmaya çalışıyor. Oltalama (phishing) hücumları bu insan davranışlarını istismar eder. Savunmanın birinci kuralı, alınan asla bir mesaja körü körüne güvenmemektir. Gerçek olamayacak kadar güzel gelen mesajlardaki hiçbir şeye inanmayın, gerçek değildir.