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  • 13.08.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 09:08

'tan gelen gizli tehlike! Sakın bunu yapmayın yoksa para kaybedersiniz

aracılığı ile gelen büyük tehlike sosyal medyada ve forumlarda konuşulmaya başlandı. Whatsapp'ın şoke eden tehlikesini anlatmak gerekirse, ödüle ulaşmak amacıyla bağlantıyı tıklayan kullanıcılar teklifi nasıl bulduklarından uygulama hakkındaki görüşlerine kadar sorular içeren bir anket sayfasına yönlendiriliyor. Büyük ödüle ulaşabilmeleri için de bu teklifi en az 30 kişiye daha iletmeleri isteniyor. Aldatmacayı tasarlayanların hedefi tıklama sahtekarlığı yolu ile para kazanmak, yani bir kampanyanın operatörleri için gelir getiren sahte reklam tıklamalarını toplamak.

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp kullanıcıları için tehlike saçıyor. WhatsApp üzerinden yayılım sağlamaya çalışan web dolandırıcıları, whatsapp uygulamasının yıldönümünü kutlamak amacıyla 1.000GB web armağan edeceğini belirterek kullanıcıları kandırmaya çalışıyor. Oltalama (phishing) hücumları bu insan davranışlarını istismar eder. Savunmanın birinci kuralı, alınan asla bir mesaja körü körüne güvenmemektir. Gerçek olamayacak kadar güzel gelen mesajlardaki hiçbir şeye inanmayın, gerçek değildir.

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