Google'ın geliştirdiği Android Q ve Android Pie işletim sistemleri teknoloji dünyasına damga vuracak gibi. Android Q ve Android Pie işletim sistemlerini kullanan cep telefonları da çok ilgi görmekte. Bu bağlamda Google Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu.
Google tarafından geliştirilen Android Q ve Android Pie için yeni açıklama
Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi? Hemen şimdi kontrol edin! İşte bugün itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar...
- Reno z sahnede
- PUBG milyonların izlediği diziyle ortak çalışma yapılacak
- Apple o iPhoneların fişini çekiyor! İşte iOS 13'ün çıkış tarihi
- Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajlar nasıl okunur?
- Google'dan milyonlara uyarı! Telefonunuzdan hemen silin
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.