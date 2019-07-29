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  • Son Güncelleme: 07.08.2019 09:27

tarafından geliştirilen Q ve için yeni açıklama

'ın en yeni işletim sistemi Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi? Hemen şimdi kontrol edin! İşte bugün itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar...

Resmen açıklandı! O telefonlar tamamen değişiyor

Google'ın geliştirdiği Android Q ve Android Pie işletim sistemleri teknoloji dünyasına damga vuracak gibi. Android Q ve Android Pie işletim sistemlerini kullanan cep telefonları da çok ilgi görmekte. Bu bağlamda Google Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu.

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