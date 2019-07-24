Huawei Android Q güncellemesi alıyor mu? Huawei telefon kullanıcıları cihazlarının Android güncellemesi alıp almayacağını araştırıyordu. Çinli teknoloji devinden beklenen açıklama geldi. Huawei'nin yönetim kurulu üyesi olan Catherine Chen, yaptığı açıklamada Huawei telefonlarda Android ile yola devam edileceğini kaydetti.

HUAWEİ ANDROİD İLE YOLA DEVAM EDECEK Mİ?

Huawei'nin Google ile olan iş ilişkileri de bozulmuştu. Bu nedenle Huawei'nin kendi işletim sistemi HongMeng OS'u telefonlarında kullanmaya başlayacağı düşünülüyordu. Ancak Huawei'nin yönetim kurulu üyesi olan Catherine Chen, yaptığı açıklamada Huawei telefonlarda Android ile yola devam edileceğini söyledi.