Apple'ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 11 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni iPhone'ların hem tasarım hem donanım anlamında çeşitli değişikliklerle çıkacağı konuşulurken bir yandan da daha modeller tanıtılmadan birçok sitede iPhone modellerinin görüntüleri dolaşmaya başladı. Peki, iPhone XI yeni özellikleri nasıl olacak? İşte iPhone 11'e dair son detaylar...

EKRAN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla gelecek. iPhone XI Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımızda olacak. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç olacak.