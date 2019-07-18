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  • 19.07.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 16:53

'ın en yeni işletim sistemi Pie telefonları değiştiriyor

'ın en yeni işletim sistemi Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi? Hemen şimdi kontrol edin! İşte bugün itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar...

Resmen açıklandı! O telefonlar tamamen değişiyor

Google tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen Android Q ve Android Pie işletim sistemleri oldukça merak edildi. Bu işletim sistemleri Android işletim sistemi kullanan telefon sahipleri tarafınca bayahı ilgi görüyor.

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