Google tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen Android Q ve Android Pie işletim sistemleri oldukça merak edildi. Bu işletim sistemleri Android işletim sistemi kullanan telefon sahipleri tarafınca bayahı ilgi görüyor.
Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları değiştiriyor
Google'ın en yeni işletim sistemi Android Pie telefonları baştan sona değiştiriyor, bambaşka bir görüntü verdiği gibi yepyeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Peki kullandığınız telefon değişecek mi? Hemen şimdi kontrol edin! İşte bugün itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar...
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