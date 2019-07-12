Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıların uygulamayı daha kullanabilmesi için yaptığı değişiklerle gündeme gelmeye devam ediyor. WhatsApp yine yeni özelliğiyle gündeme geldi. Peki, gelen yeni özellikle WhatsApp'ta neler değişecek? İşte merak edilenler...

KULLANICI ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞECEK

"Hızlı Düzenleme Kısayolu" özelliği popüler mesajlaşma uygulamasına geliyor. WhatsApp'ta bu özellikle birlikte kullanıcıların alışkanlıkları değişecek.