HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, HUAWEI WATCH GT'nin piyasaya sürüldüğü Ekim 2018'den bu yana dünya çapında 2 milyondan fazla sattığını duyurdu. WATCH GT; kullanıcının tüm gün boyunca (24 saat) kalp atış hızını gerçek zamanlı olarak izleyebilen Huawei Truseen 3.0 kalp atış hızı monitörü teknolojisi, uyku kalitesini iyileştirmek için tavsiye ve kişiselleştirilmiş hizmetler sağlayan Huawei Trusleep 2.0, egzersiz süreçlerini ve programlarını izlemelerine yardımcı olan 10'dan fazla spor modu gibi özelliklere sahip.