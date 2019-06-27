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  • 27.06.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 22:00

'dan flaş karar! İstismar, ...

Sosyal medya platformu tarafından, istismar, mesajlar paylaşarak şirketin ilkelerini ihlal eden siyasi kişi ve liderlerin ilgili gönderilerine uyarı etiketi konulacak.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, bundan böyle siyasi kişi ve önemli liderlerin, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajları doğrudan silinmek yerine bu gönderilere uyarı etiketi konulacak.

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