Instagram hatası ne zaman düzelecek? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'da kullanıcılar şu saatlerde "Akış yenilenemedi" hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle birçok kullanıcı "Instagram hatası ne zaman düzelecek?" ve "Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?" sorularına yanıt arıyor.

INSTAGRAM HATASI NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'ın problemine ilişkin henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadı. Ancak saat 19.05 itibariyle kullanıcıların önemli bir kısmı Instagram'a problemsiz girebiliyor.