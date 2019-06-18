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  • 18.06.2019 19:01
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 19:10

Instagram hatası ne zaman düzelecek? Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?

Sosyal medya platformu Instagram'da çeşitli erişim problemleri yaşanmaya başladı. Kullanıcıların önemli bir kısmı uygulamada "Akış yenilenemedi" problemiyle karşı karşıya kalıyor. Şimdi Instagram kullanıcıları "Instagram hatası ne zaman düzelecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Instagram hatası ne zaman düzelecek?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'da kullanıcılar şu saatlerde "Akış yenilenemedi" hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle birçok kullanıcı "Instagram hatası ne zaman düzelecek?" ve "Instagram akış yenilenemedi hatası nedir?" sorularına yanıt arıyor.

INSTAGRAM HATASI NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'ın problemine ilişkin henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadı. Ancak saat 19.05 itibariyle kullanıcıların önemli bir kısmı Instagram'a problemsiz girebiliyor.

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