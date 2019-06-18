Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 18.06.2019 18:44
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 21:53

Instagram çöktü mü? 18 Haziran'da Instagram'da akış neden yenilenmiyor?

Popüler fotoğraf ve video platformu Instagram'da bugün akşam saatlerinde kullanıcılar çeşitli erişim problemleri yaşamaya başladı. Dünya genelinde milyonlarca insan tarafından kullanılan Instagram uygulamasında akış yenilenemiyor. Şimdi birçok kişi internette "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor.

Instagram çöktü mü?

Sosyal medya platformu Instagram'da çeşitli erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcıların önemli bir kısmı uygulamada "Akış yenilenemiyor" problemiyle karşı karşıya kalıyor. Instagram'da erişim sorunu yaşayan vatandaşlar "Instagram çöktü mü?" sorusuna ilişkin detayları araştırıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı kullanıcılar Instagram'da çeşitli erişim sorunları yaşamaya başladı. Ancak saat 19.05 itibariyle kullanıcıların önemli bir kısmı Instagram'a problemsiz girebiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriInstagram çöktü mü? 18 Haziran'da Instagram'da akış neden yenilenmiyor?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri