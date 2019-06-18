Instagram çöktü mü? 18 Haziran'da Instagram'da akış neden yenilenmiyor? Popüler fotoğraf ve video platformu Instagram'da bugün akşam saatlerinde kullanıcılar çeşitli erişim problemleri yaşamaya başladı. Dünya genelinde milyonlarca insan tarafından kullanılan Instagram uygulamasında akış yenilenemiyor. Şimdi birçok kişi internette "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor.

Sosyal medya platformu Instagram'da çeşitli erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcıların önemli bir kısmı uygulamada "Akış yenilenemiyor" problemiyle karşı karşıya kalıyor. Instagram'da erişim sorunu yaşayan vatandaşlar "Instagram çöktü mü?" sorusuna ilişkin detayları araştırıyor. INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Bazı kullanıcılar Instagram'da çeşitli erişim sorunları yaşamaya başladı. Ancak saat 19.05 itibariyle kullanıcıların önemli bir kısmı Instagram'a problemsiz girebiliyor. HABERİN DEVAMI

1

2

3

TÜM MANŞETLER