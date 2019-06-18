Sosyal paylaşım platformu Facebook, gelecek yıl (2020) yeni bir kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurdu.
ÖDEME SİSTEMLERİYLE DESTEKLENECEK
Facebook'tan yapılan açıklamada 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para biriminin "Libra" olarak adlandırılacağı, Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da destekleneceği belirtildi.
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