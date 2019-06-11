Popüler oyunlardan olan PUBG, geçen ay 146 milyon dolar gelir sağlayarak en çok hasılat sağlayan mobil oyun ünvanına sahip oldu. Teknoloji haberleri sitesi The Verge'nin haberine göre, 100 milyondan fazla aylık oyuncu sayısıyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan PUBG, geçen ay 146 milyon dolardan fazla gelir sağlayarak en çok hasılat sağlayan mobil oyun oldu.

EN BÜYÜK HASILAT...

Oyunun gelirleri yalnızca oyuncuların satın aldığı üyelik paketi ve oyun içeriklerinden oluşmuyor. PUBG'nin Çin versiyonu olan Game For Peace oyunu da gelir kalemlerinin artışında önemli rol oynadı. PUBG geçen ay toplam 146 milyon dolar gelir elde ederken, bu gelirin 70 milyon dolarlık kısmı oyunun Çin için uyarlanmış versiyonu olan Game For Peace'den sağlandı.