Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı (WWDC) bu yıl 3 - 7 Haziran 2019 tarihleri arasında San Jose'deki McEnery Convention Center'da düzenliyor.
Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı (WWDC) bu yıl 3 - 7 Haziran 2019 tarihleri arasında San Jose'deki McEnery Convention Center'da düzenliyor.
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