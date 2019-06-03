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  • 03.06.2019 21:51
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 22:30

, son bombasını duyurdu: İşte yeni ... Mac Pro ne kadar? Yeni Mac Pro ne zaman satışa çıkacak?

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından , her yıl düzenlediği 'nı () bu yıl 3 - 7 Haziran 2019 tarihleri arasında 'deki McEnery ’da düzenliyor. Apple 'su , etkinlikte bu zamana kadarki en güçlü 'yu tanıttı.

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı (WWDC) bu yıl 3 - 7 Haziran 2019 tarihleri arasında San Jose'deki McEnery Convention Center'da düzenliyor.

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