Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı Twitter hesabı üzerinden kutladı.

Başkan Erdoğan Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK" ifadelerini kullandı.