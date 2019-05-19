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  • 19.05.2019 21:34
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 21:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şampiyon olan 'a tebrik

Başkan Erdoğan, Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu olan 'ı Twitter hesabı üzerinden kutladı.

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