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  • 03.05.2019 23:55
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 00:11

'Atak-2' ilk kez vitrine çıktı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (,) olan Atak-2'yi ilk kez 14. 'nda ('19) vitrine çıkardı.

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