'Atak-2' ilk kez vitrine çıktı!
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ,) Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri olan Atak-2'yi ilk kez 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) vitrine çıkardı.
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