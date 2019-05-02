Instagram, Facebook ve WhatsApp platformları erişim sorunu nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Saat 15.00 itibarıyla uygulamalara erişim yapamayan kullanıcılar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta arıza olduğu görülüyor. Peki, WhatsApp, Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'a saat 15.00 itibarıyla erişim sorunu yaşanıyor. Instagram'a erişim sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sorunun erişim yoğunluğundan olduğu tahmin ediliyor. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizin içeriğine eklenecektir.

Canlı arıza haritası üzerinde Instagram sorunu şu şekilde görülüyor:

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook sorunu da 15.00 itibarıyla başladı ve kısıtlı erişim sağlanıyor. Kullanıcılar akış yenilemede hata yaşıyorlar. Sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Canlı arıza haritası üzerinde Facebook sorunu şu şekilde görülüyor:

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp uygulamasındaki sorun da aynı Facebook ve Instagram'da olduğu gibi saat 15.00 civarında başladı. WhatsApp sorunun da neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Canlı arıza haritası üzerinde WhatsApp sorunu şu şekilde görülüyor:

INSTAGRAM HAKKINDA

2010 tarihinde Kevin Systorm ve Mike Krieger tarafından kurulan ve ilk olarak Burbn ismiyle piyasaya çıkan İnstagram, dünya çapında 500 milyon kullanıcıya sahiptir.

Şirketin ortaklarından Kevin, kullanıcıların yer bildirimi yapmasına yarayan Foursquare adlı uygulamadan çok etkilenmiştir. Bunun biraz daha farklılaştırılarak kullanılabileceğini düşünen genç adam, fotoğraf ekleme özelliğini de kullanarak Burbn adlı uygulamayı kullanıcıların beğenisine sunmuştur. Uygulama, kullanıcıların belirli lokasyonlarda check in yapması, gelecek check in'lerini planlaması, arkadaşlarıyla buluşması karşılığında puan kazanması ve bu buluşmalarda çektiği fotoğrafları paylaşması üzerine kurulu olarak ortaya çıkmıştır.

Uygulama bir süre boyunca kullanıcılar tarafından kullanılmış, fakat uygulama geliştiricisi Kevin bir türlü istediği başarıyı elde edememiştir. Fakat tüm olumsuzluklara rağmen Kevin sürekli olarak uygulamayı geliştirmeye devam etmiş ve sonunda kendisine yol arkadaşı olarak Mike Krieger'ı almıştır.

İkili, bir dizi araştırmanın ardından kullanıcıların kullanım alışkanlıklarını analiz etmiş ve ilginç bir detaya erişmişlerdir. Çünkü kullanıcılar yer bildirim özelliğini hiç kullanmazken, fotoğraf paylaşımını aktif olarak kullanıp devasa bir kullanım verisine işaret etmiştir.

Bu veri onların bundan sonraki hayatına şekil verirken, sosyal medyaya da yeni bir platform kazandırmaya imkan tanımıştır. Kevin ve Mike bu veriden faydalanarak 2010 yılında, sadece fotoğraf paylaşımı için kullanılabilecek, filtreler ile şekil verilebilecek bir uygulamayı, yani İnstagram'ı ortaya çıkarmıştır.

Burbn ile yaşanılan aksiliklerden derledikleri deneyimi İnstagram'a aktaran ikili, 2012 yılında şirketi 1 milyar dolara Facebook'a satmıştır. Facebook satın almadan önce yaklaşık 30 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu, satın almanın ardından geçen 4 yıllık sürede 500 milyon kullanıcıya sahip olmuştur.

FACEBOOK HAKKINDA

Temel noktası insanların başka insanlarla iletişim kurması üzerine olan Facebook, 4 Şubat 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde sanal dünyaya sistemini açmıştır. Çıkış amacı tamamiyle Harvard Üniversitesi içerisindeki sosyal ilişkileri kuvvetlendirmek amaçlı olsa da Facebook'un büyüme ivmesi 2006 tarihi itibariyle kurucusu Mark Zuckerberg'in kontrolünden çıkmıştır.

Önce Harvard, Boston ve Ivy Ligi bölgesindeki okullarda okuyan öğrencilerinin tamamının üye olduğu Facebook, 11 Eylül 2006 tarihinde tüm kullanıcılara kullanıma sunulmuştur. Sisteme katılan kullanıcılar, lise, çalışma yerleri ve yaşadığı yerlere göre gruplara katılımda bulunabiliyorken, sistemin geliştirilmesi ve hemen hemen her ülkeye özel dil desteği sunması, sosyal medyada bir milat yaratan Facebook'un çığ gibi büyüyen milyonlarca kullanıcısının oluşmasına imkan tanımıştır.

Facebook, istatistiklere göre ülkemizde ve dünya üzerinde en çok ziyaret edilen üçüncü (1.Google, 2.Youtube) site olarak ilan edilmiştir.

1 milyar 500 milyon civarı kullanıcıya sahip olan Facebook, tüm gelirini reklam ile elde etmektedir.

Facebook ismini "paper facebooks"tan alır. Bu form, Amerikan üniversitelerinde okulların öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına doldurttuğu, onları tanıtan bir formdur. Facebook'un mavi renkte olması ise kurucusu Mark Zuckerberg'in renk körü olmasından kaynaklıdır. Toplam 40 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olan Facebook; İnstagram, Whatsapp, Oculus VR ve PrivateCore şirketlerinin de sahibidir.

WHATSAPP HAKKINDA

WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.

2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.

Şirket Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Kısa süre içinde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı bazında en yüksek olan siber hizmetler arasında adını yazdırmıştır.

WhatsApp'ın popülaritesinin artmasıyla birlikte sosyal medya şirketi Facebook tarafından 4 Milyar dolar nakit para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere, 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.

Web WhatsApp özelliği ile birlikte internet tarayıcıları ve masaüstü programıyla da kullanıcılarına hizmet sunan WhatsApp, 06 Nisan 2016 itibariyle uçtan uca şifreleme özelliği ile kullanıcılarına yüksek güvenlikli mesaj koruma sistemini sunmuş ve tüm konuşmaları güvenli hale getirmiştir.