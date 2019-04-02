Xiaomi Mi 9 satışları daha ilk günlerden şirketin yüzünü güldürmüş durumda. Peki Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte tüm detaylar. Ekran/kasa oranını serinin diğer modellerine kıyasla maksimum seviyeye çıkartan Mi 9'un, ayrıca selefi Mi 8′e kıyasla alt çerçevelerinin yüzde 40 oranında inceltilmiş. Xiaomi Mi 9'un arka yüzünde son dönemin popüler rengi olan grandyan diğer bir adıyla geçişli bir renk tercih eden Mi 9, arka panel tasarımıyla da görenlerin dikkatini çekiyor. Cihaz, Qualcomm'un halihazırda üretimde olan en güçlü işlemcisi Snapdragon 855 ile çalışıyor.