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  • 21.03.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 13:05

ve Huawei'nin modellerinde indirime gidildi

ve Huawei'nin 5G gücüne sahip S10 ve Mate X amiral gemi modellerini tanıtmalarından üç hafta sonra diğer markaların sıfır ve ikinci el larında 1000 liraya varan indirim başladı.

Samsung Galaxy S9 (64 GB)

Çıkış tarihi: Mart, 2018 Eski fiyatı: 4699 TL

Samsung ve Huawei'nin yeni amiral gemilerini tanıtmasının ardından, diğer telefon markaları modellerinde indirime gittiler. Peki akıllı telefon fiyatları son dakika indirim oranı ne kadar oldu, Samsung, Huawei cep telefonu fiyatları ne kadar? İşte fiyatlarında düşüş olan akıllı telefonların listesi...

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