THY tarafından yapılan açıklamada Boeing 737 Max tipi uçakların uçuşunun 13 Mart itibarıyla durdurulduğu belirtildi. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar Boeing 737 Max nedir, Boeing 737 Max uçakların teknik özellikleri nelerdir sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak detaylar...

BOEİNG 737 MAX TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?



İlk uçuşunu 2016 yılında yapan Boeing 737 MAX Ocak 2019 itibari ile dünya genelinde 350 adet sattı.

Bir önceki modele oranla yüzde 20 yakıt tasarrufu vadeden Boeing 737 MAX'ın maksimum menzili 6510 kilometre.

Boeing 737 MAX'ın hızı ise Mach 0.79 (839 kilometre/saat)

Kanat açıklığı: 35.9 metre

Motorlar: LEAP-1B CFM International

Maksimum yolcu kapasitesi: 200

Yüksekliği: 12.3 metre

Maksimum kalkış ağırlığı: 82191 kg

"İKİNCİ BİR KARARA KADAR UÇUŞLAR DURDURULMUŞTUR"

Ulaştırma Bakanlığı, "Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise, "737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir" dedi.