YouTube'ta kullanıcılar ana sayfa üzerinde dolaşırken, videolar otomatik olarak ön izleme yapabilecek.

Yeni özellik sayesinde platform üzerindeki videoların etkileşimini daha üst seviyeye çıkartacak olan YouTube, oldukça kullanışlı bir özelliği kullanıcılara sunmuş olacak.

Bunun haricinde ise ana sayfa üzerinden videolara girmeden önce ufak bir ön izleme yapmamıza olanak sağlayacak olan bu yeni özelliğin sessiz bir şekilde çalıştığı da özellikle belirtiliyor.

Videoları sessiz bir şekilde ana sayfa üzerinden ön izleme yapmamıza olanak sağlayacak olan sosyal medya platformunun, söz konusu sessiz videolarında altyazı kullanacağını da görmekteyiz. Önümüzdeki hafta tüm dünyadaki kullanıcılar için kullanıma sunulacağı açıklanan ön izleme özelliğin hem iOS ve Android kullanıcıları için otomatik olarak etkinleştirileceği de belirtildi.