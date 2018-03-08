;
Yol Durumu
  1. Hayatımız değişecek
  2. Samsung Whatsapp'a rakip oldu

Yerli geliyor! Yerli e-posta hizmeti ile bilgiler Türkiye'de kalacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, ile beraber yerli elektronik posta çalışmaları olduğunu belirterek, "Bunu da yakında açıklayacağız. Bilgilerin Türkiye'de kalması dışarıya gitmemesini istiyoruz." dedi.

Yerli e-posta geliyor! Yerli e-posta hizmeti ile bilgiler Türkiyede kalacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zerey, bakanlıkları ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), ICT Medya ve Harput Ajans iş birliğiyle Mavera Salonunda düzenlenen "2. Anadolu Bilişim Buluşmaları" programının açılışında, sorumluluklarında olan PTT'yi özellikle e-ticarette öncü bir teknoloji şirketi haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.
Etiketler: , , , ,
  • 08 Mart 2018, Perşembe 17:17
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Adem Adem

Güzel çalışma devam İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 08.03.2018 18:12
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar