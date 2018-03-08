Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zerey, bakanlıkları ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), ICT Medya ve Harput Ajans iş birliğiyle Mavera Salonunda düzenlenen "2. Anadolu Bilişim Buluşmaları" programının açılışında, sorumluluklarında olan PTT'yi özellikle e-ticarette öncü bir teknoloji şirketi haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.