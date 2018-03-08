Yerli e-posta geliyor! Yerli e-posta hizmeti ile bilgiler Türkiye'de kalacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, TÜBİTAK ile beraber yerli elektronik posta çalışmaları olduğunu belirterek, "Bunu da yakında açıklayacağız. Bilgilerin Türkiye'de kalması dışarıya gitmemesini istiyoruz." dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zerey, bakanlıkları ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), ICT Medya ve Harput Ajans iş birliğiyle Mavera Salonunda düzenlenen "2. Anadolu Bilişim Buluşmaları" programının açılışında, sorumluluklarında olan PTT'yi özellikle e-ticarette öncü bir teknoloji şirketi haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.
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Güzel çalışma devam İnşallah.
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