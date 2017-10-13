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yeni 'nun Türkiye fiyatını duyurdu

8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye satış fiyatı belli oldu.

İşte iPhone 8in Türkiye fiyatı!

'ın yeni akıllı telefonları 8 ve iPhone 8 Plus'ın fiyatları belli oldu.

Buna göre:

iPhone 8 64 GB - 4.149 TL

iPhone 8 Plus 64 GB - 4.699TL

Ürünlerin modelleri yukarıda belirtilen fiyatlardan başlayarak satılacak. 256 GB kapasiteli modellerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, bugün (13 Ekim 2017) ön siparişe açıldı. 20 Ekim'de ise mağazalarda satışa çıkacak.
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 10:55
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