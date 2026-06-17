10 dakikalık deneyden çarpıcı sonuç: Yapay zeka gidince başarı çakıldı

Araştırmacılar yapay zekanın cevap makinesi yerine öğrenme aracı olarak kullanılmasını tavsiye ediyor.

Doğrudan cevap isteyen kişiler en büyük performans kaybını yaşarken, ipucu isteyenler daha başarılı sonuçlar elde etti.

Yapay zeka modern çağın en güçlü yardımcılarından biri olarak görülüyor. Ödevlerden iş raporlarına, araştırmalardan günlük planlamalara kadar pek çok alanda kullanılan bu sistemler zamandan tasarruf sağlıyor. Ancak uzmanlar sürekli hazır cevaplara ulaşmanın zihni tembelleştirebileceği konusunda uyarıyor. Son araştırmalar yalnızca birkaç dakikalık kullanımın bile düşünme alışkanlıklarında değişiklik yaratabileceğini gösteriyor.

Carnegie Mellon Üniversitesi, MIT, Oxford Üniversitesi ve UCLA'dan araştırmacılar yapay zeka kullanımının düşünme alışkanlıklarını etkilediğini ortaya koydu.

Araştırma ne diyor?

Carnegie Mellon Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Oxford Üniversitesi ve UCLA'dan araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada katılımcılara matematik ve okuduğunu anlama testleri uygulandı. Katılımcılar iki gruba ayrıldı. Bir grup soruları tamamen kendi başına çözdü diğer grup ise GPT-5 destekli yapay zeka aracından yardım aldı.

Araştırmanın en dikkat çekici bölümü ise testlerin ortasında yaşandı. Yapay zeka desteği kullanan grubun erişimi aniden kesildi ve katılımcılardan soruları kendi başlarına çözmeleri istendi.