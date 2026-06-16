Liste uzadıkça beyni karıştı! Yapay zekayı çökerten o psikolojik test

Uyumlu ve uyumsuz renk-kelime eşleşmelerinin bir arada olduğu listelerde yapay zekaların performansı neredeyse sıfıra yaklaştı.

Araştırmada, büyük dil modellerine Stroop Testi uygulanarak dikkat ve odaklanma becerileri incelendi ve uzun süreli odaklanmada zorluk yaşadıkları belirlendi.

Yapay zeka sistemleri üzerinde yapılan bir araştırma, bu teknolojilerin dikkat yönetimi konusunda zayıflıklar gösterebileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, onlarca yıldır psikoloji alanında kullanılan Stroop Testi'ni büyük dil modelleri üzerinde uygulayarak dikkat ve odaklanma becerilerini inceledi. Elde edilen sonuçlar, bazı gelişmiş yapay zeka sistemlerinin görevin mantığını anlamasına rağmen uzun süre boyunca aynı hedefe odaklanmakta zorlandığını gösterdi.

Yapay zeka sistemleri metin üretme, kod yazma ve karmaşık problemleri çözme konusunda etkileyici performans sergilese de yeni bir araştırma, bu teknolojilerin dikkat yönetimi konusunda önemli bir zayıflığa sahip olabileceğini ortaya koydu.

Araştırma, yapay zekaların dikkat kontrolünde beklenmedik zayıflıklar taşıyabileceğini ortaya koydu. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

STROOP TESTİ NEDİR?

Stroop Testi, insan beyninin dikkat kontrolünü ve dikkat dağıtıcı unsurlara karşı direncini ölçmek için kullanılan klasik psikoloji deneylerinden biri olarak biliniyor.

Testte katılımcılara renk isimleri gösteriliyor. Ancak kelimenin anlamı ile yazıldığı renk her zaman aynı olmuyor. Örneğin "kırmızı" kelimesi mavi renkle yazılabiliyor.

Katılımcılardan beklenen ise kelimenin anlamını değil, yazıldığı rengi söylemeleri oluyor.

İnsanlar için oldukça basit görünen bu görev aslında zihinsel bir çatışma yaratıyor. Çünkü beyin kelimeleri otomatik olarak okumaya eğilim gösteriyor. Bu eğilimi bastırmak ise dikkat kontrolü gerektiriyor.