Whatsapp'tan yeni özellik! Tek görüntülemelik metin mesajı geliyor

WhatsApp bu riski azaltmak için uygulama içindeki işlemleri mümkün olduğunca sınırlayacak.

Ayrıca ekran görüntüsü ve ekran kaydı alınması da engellenecek. Buna rağmen mesajın başka bir cihazla kaydedilmesi tamamen önlenemeyecek.

WhatsApp, bu mesajlarda gizlilik önlemlerini daha sıkı tutmayı planlıyor. Tek görüntülemelik metinler alıcı tarafından kopyalanamayacak, iletilemeyecek veya uygulama içinden paylaşılamayacak.

KULLANICILAR ŞİMDİYE KADAR GEÇİCİ ÇÖZÜMLER KULLANIYORDU

WhatsApp'ta geçici metin göndermek isteyen kullanıcılar için şimdiye kadar doğrudan bir seçenek bulunmuyordu. Bu nedenle bazı kullanıcılar metni bir görselin açıklamasına yazarak tek görüntülemelik fotoğraf şeklinde gönderiyordu.

Yeni özellik bu dolaylı yöntemi ortadan kaldıracak. Kullanıcılar, hassas veya kısa süreli görülmesini istedikleri metinleri doğrudan mesaj olarak gönderebilecek.

WHATSAPP'IN GİZLİLİK ARAÇLARI GENİŞLİYOR

WhatsApp halihazırda kaybolan mesajlar, uçtan uca şifreleme ve tek görüntülemelik medya gibi gizlilik odaklı seçenekler sunuyor. Metin mesajlarına gelecek yeni seçenek, bu araçları daha tamamlayıcı hale getirecek.

Özellik şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor. Beta kullanıcıları için henüz açılmış değil ve WhatsApp tarafından resmi bir yayın takvimi açıklanmadı.

WABetaInfo'ya göre tek görüntülemelik metin mesajları, ilerleyen bir iOS güncellemesiyle önce beta kullanıcılarına sunulacak. Ardından kararlı sürüme geçmesi bekleniyor.

Diyar Oktuay Takvim.com.tr Teknoloji