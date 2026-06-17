Whatsapp'tan yeni özellik! Tek görüntülemelik metin mesajı geliyor
WhatsApp, fotoğraf ve videolardan sonra yazılı mesajlar için de tek görüntüleme özelliğini getiriyor. Kopyalama ve ekran görüntüsü alma tamamen engellenecek.
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- WhatsApp, iPhone kullanıcıları için tek görüntülemelik metin mesajları özelliği üzerinde çalışıyor.
- Kullanıcılar gönder butonuna uzun basarak açılır menüden 'Tek görüntüleme olarak gönder' seçeneğini seçebilecek.
- Tek görüntülemelik metinler kopyalanamayacak, iletilemeyecek ve ekran görüntüsü alınması engellenecek.
- Özellik hem bireysel sohbetlerde hem de grup konuşmalarında kullanılabilecek ancak kanallarda yer almayacak.
- Özellik şu anda geliştirme aşamasında olup ilerleyen iOS güncellemesiyle önce beta kullanıcılarına sunulacak.
WhatsApp, iPhone kullanıcıları için tek görüntülemelik metin mesajları üzerinde çalışıyor. WABetaInfo'nun haberine göre özellik, gönderilen yazılı mesajın alıcı tarafından yalnızca bir kez açılmasına izin verecek.
METİN MESAJLARI BİR KEZ AÇILABİLECEK
WhatsApp'ta tek görüntülemelik seçenek bugüne kadar fotoğraf, video ve sesli notlar için kullanılıyordu. Yeni geliştirmeyle bu yapı metin mesajlarına da taşınacak.
Özellik kullanıma sunulduğunda alıcı, gönderilen metni yalnızca bir kez okuyabilecek. Mesaj açıldıktan sonra yeniden erişilemez hale gelecek.
GÖNDER BUTONUNA BASILI TUTULACAK
Yeni sistemin çalışma biçimi de netleşmeye başladı. Kullanıcı, sohbet çubuğuna mesajını yazdıktan sonra gönder butonuna uzun basacak.
Bu işlemle birlikte ekranda bir açılır menü belirecek. Menüde "Tek görüntüleme olarak gönder" seçeneği yer alacak.
Bu seçenek seçildiğinde metin, normal mesaj gibi değil, yalnızca bir kez açılabilen özel bir mesaj olarak karşı tarafa gidecek.
BİREYSEL SOHBETLERDE VE GRUPLARDA KULLANILACAK
Tek görüntülemelik metin mesajları hem bireysel sohbetlerde hem de grup konuşmalarında kullanılabilecek. Böylece özellik, günlük WhatsApp kullanımının büyük bölümüne dahil olacak.
Ancak bu seçenek kanallarda yer almayacak. Kaynak haberde bunun nedeni, kanal yapısının yayın odaklı olması ve geçici mesaj mantığına uygun görülmemesi olarak aktarılıyor.
KOPYALAMA VE İLETME ENGELLENECEK
WhatsApp, bu mesajlarda gizlilik önlemlerini daha sıkı tutmayı planlıyor. Tek görüntülemelik metinler alıcı tarafından kopyalanamayacak, iletilemeyecek veya uygulama içinden paylaşılamayacak.
Ayrıca ekran görüntüsü ve ekran kaydı alınması da engellenecek. Buna rağmen mesajın başka bir cihazla kaydedilmesi tamamen önlenemeyecek.
WhatsApp bu riski azaltmak için uygulama içindeki işlemleri mümkün olduğunca sınırlayacak.
KULLANICILAR ŞİMDİYE KADAR GEÇİCİ ÇÖZÜMLER KULLANIYORDU
WhatsApp'ta geçici metin göndermek isteyen kullanıcılar için şimdiye kadar doğrudan bir seçenek bulunmuyordu. Bu nedenle bazı kullanıcılar metni bir görselin açıklamasına yazarak tek görüntülemelik fotoğraf şeklinde gönderiyordu.
Yeni özellik bu dolaylı yöntemi ortadan kaldıracak. Kullanıcılar, hassas veya kısa süreli görülmesini istedikleri metinleri doğrudan mesaj olarak gönderebilecek.
WHATSAPP'IN GİZLİLİK ARAÇLARI GENİŞLİYOR
WhatsApp halihazırda kaybolan mesajlar, uçtan uca şifreleme ve tek görüntülemelik medya gibi gizlilik odaklı seçenekler sunuyor. Metin mesajlarına gelecek yeni seçenek, bu araçları daha tamamlayıcı hale getirecek.
Özellik şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor. Beta kullanıcıları için henüz açılmış değil ve WhatsApp tarafından resmi bir yayın takvimi açıklanmadı.
WABetaInfo'ya göre tek görüntülemelik metin mesajları, ilerleyen bir iOS güncellemesiyle önce beta kullanıcılarına sunulacak. Ardından kararlı sürüme geçmesi bekleniyor.