ChatGPT pazar payı ilk kez yüzde 50'nin altına düştü! Kullanıcılar nereye geçiyor?
Teknoloji dünyasında kullanıcıların alışkanlıkları hızla değişiyor. Yapay zeka asistanı kullanan milyonlarca kişi, tek bir uygulamaya bağlı kalmak yerine farklı platformların sunduğu özel yetenekleri keşfetmeyi tercih ediyor.
Hızlı Özet Göster
- ChatGPT'nin pazar payı mayıs sonu itibarıyla yüzde 46,4'e düşerek ilk kez yüzde 50'nin altına geriledi.
- Google Gemini 662 milyon kullanıcıyla yüzde 27,7 pazar payına ulaşırken Anthropic Claude 245 milyon kullanıcıyla yüzde 10,3 pazar payı elde etti.
- Yapay zeka uygulamalarında kullanıcı harcamalarının 2026'nın ilk yarısında 4,2 milyar doları aşması bekleniyor.
- OpenAI mayıs ayında ChatGPT'de günlük kullanıcıların yüzde 17'sine reklam göstermeye başladı.
- Anthropic kullanıcılarının yüzde 13'ü ücretli abonelik planına sahip olarak yapay zeka asistanları arasında en yüksek dönüşüm oranına ulaştı.
Yapay zeka asistanları arasındaki rekabet hızla değişiyor. TechCrunch'ın haberine göre ChatGPT, dünya genelinde hala en çok kullanılan asistan olsa da pazar payı ilk kez yüzde 50'nin altına geriledi.
CHATGPT ZİRVEDE AMA PAYI AZALDI
Sensor Tower'ın 2026 Yapay Zeka Raporu, kullanıcıların artık tek bir asistanla sınırlı kalmadığını gösterdi. ChatGPT, aylık 1,1 milyarı aşan kullanıcı sayısıyla liderliğini koruyor.
Ancak tablo artık daha parçalı. Google Gemini, Anthropic Claude ve xAI Grok gibi rakipler, kullanıcıların günlük tercihleri arasında daha görünür hale geldi.
PAZAR PAYINDA İLK KEZ KRİTİK EŞİK AŞILDI
ChatGPT, ocak ayına kadar yapay zeka asistanları pazarında yüzde 50'nin üzerinde paya sahipti. Mayıs sonu itibarıyla bu oran yüzde 46,4'e indi.
Rapora göre bu düşüşte özellikle Gemini ve Claude'un yükselişi etkili oldu. Diğer asistanların pazar payı ise şimdilik daha sınırlı kaldı.
|Yapay zeka asistanı
|Aylık kullanıcı
|Pazar payı
|ChatGPT
|1,1 milyardan fazla
|Yüzde 46,4
|Gemini
|662 milyon
|Yüzde 27,7
|Claude
|245 milyon
|Yüzde 10,3
|Grok, Perplexity, DeepSeek ve Meta AI
|Belirtilmedi
|Her biri yüzde 5'in altında
KULLANICILAR ASİSTAN DEĞİŞTİRMEYE DAHA AÇIK
Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de kullanıcı sadakati oldu. Sensor Tower'a göre insanlar, farklı yapay zeka asistanları arasında geçiş yapmaya daha istekli hale geldi.
Bu değişimde yalnızca özellikler değil, marka algısı da etkili oluyor. OpenAI'nin şubat ayında ABD Savunma Bakanlığı ile yaptığı anlaşmanın ardından ChatGPT kaldırma işlemlerinde ölçülebilir bir artış görüldü.
Gemini'nin yükselişinde Google ekosistemiyle olan bağlantısı öne çıkıyor. Claude ise özellikle üretkenlik odaklı kullanımda güçlü bir algı yakaladı.
YAPAY ZEKA UYGULAMALARINDA HARCAMA ARTIYOR
Sensor Tower tahminlerine göre 2026'nın ilk yarısında yapay zeka uygulamalarının indirilme sayısı 2,3 milyara yaklaşacak. Aynı dönemde kullanıcı harcamalarının 4,2 milyar doları aşması bekleniyor.
Bu rakam, 2025'in ilk yarısındaki 1,83 milyar dolarlık harcamaya göre güçlü bir artış anlamına geliyor. Ancak büyüme hızındaki yavaşlama, pazarın olgunlaşmaya başladığına işaret ediyor.
|Dönem
|Yapay zeka uygulama harcaması
|Kullanım süresi
|2025'in ilk yarısı
|1,83 milyar dolar
|17,2 milyar saat
|2026'nın ilk yarısı
|4,2 milyar doların üzerinde
|Yaklaşık 36 milyar saat
ASYA'DA İNDİRME SAYILARI GERİLEDİ
Bölgesel verilerde Asya dikkat çekti. Kıta, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3'lük ilk indirme düşüşünü kaydetti.
Bu gerilemede Çin ve Hindistan'daki düşüşler etkili oldu. Asya toplam indirmelerde önde olsa da uygulama içi harcamalarda Kuzey Amerika ve Avrupa'nın gerisinde kaldı.
Bu tablo, yapay zeka şirketleri için yalnızca kullanıcı sayısının yeterli olmadığını gösteriyor. Premium özelliklerden gelir elde etme potansiyeli de yatırım kararlarında daha önemli hale geliyor.
CLAUDE ABONELİKTE ÖNE ÇIKIYOR
ABD'de kullanıcıların yapay zeka asistanlarını daha çok üretkenlik işleri için kullandığı belirtiliyor. Bu kullanım alışkanlığı, ücretli paketlere olan ilgiyi de artırıyor.
Sensor Tower verilerine göre Anthropic kullanıcılarının yüzde 13'ü ücretli abonelik planına sahip. Bu oran, yapay zeka asistanları arasında öne çıkan bir dönüşüm göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Raporda ilk üç asistanın, yapay zeka asistanı uygulamalarında geçirilen toplam sürenin yüzde 89'unu aldığı da belirtildi.
CHATGPT'DE REKLAM DENEMELERİ BÜYÜYOR
OpenAI, şubat ayında ChatGPT içinde reklam denemelerine başladı. Sensor Tower'a göre şirket, reklam sayısını ve reklam gören kullanıcı oranını kademeli biçimde artırdı.
Mayıs ayına gelindiğinde günlük kullanıcıların ortalama yüzde 17'sine reklam gösterildi. Yazılım ve alışveriş kategorileri, ChatGPT'deki en büyük reklam alanları olarak öne çıktı.
Medya, eğlence, yemek ve restoran kategorileri de reklam verenler arasında yer aldı. Bu tablo, ChatGPT'nin gelir modelinin aboneliklerin ötesine taşınabileceğini gösteriyor.
ALIŞVERİŞ TRAFİĞİNDE YENİ REKABET
ChatGPT'nin alışveriş entegrasyonları güçlendikçe Target, Walmart ve Costco gibi perakendecilere yönlendirdiği trafik de artıyor. Amazon'un ChatGPT web tarayıcılarını engellemesi nedeniyle platformdan gelen yönlendirme trafiğinin durgun kaldığı aktarıldı.
Bu durum, diğer perakendeciler için yeni bir alan açıyor. Walmart, ürün aramayı kolaylaştırmak için kendi yapay zeka asistanını kullanırken Amazon'un Rufus asistanında kullanıcı büyümesi yatay seyretti.
Sensor Tower'a göre Rufus'u kullanan Amazon müşterileri uygulamada daha fazla zaman geçirdi ve daha yüksek dönüşüm sağladı. Bu veri, alışveriş içindeki yapay zeka asistanlarının satın alma davranışını etkileyebileceğini ortaya koyuyor.