ChatGPT pazar payı ilk kez yüzde 50'nin altına düştü! Kullanıcılar nereye geçiyor?

KULLANICILAR ASİSTAN DEĞİŞTİRMEYE DAHA AÇIK Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de kullanıcı sadakati oldu. Sensor Tower'a göre insanlar, farklı yapay zeka asistanları arasında geçiş yapmaya daha istekli hale geldi. Bu değişimde yalnızca özellikler değil, marka algısı da etkili oluyor. OpenAI'nin şubat ayında ABD Savunma Bakanlığı ile yaptığı anlaşmanın ardından ChatGPT kaldırma işlemlerinde ölçülebilir bir artış görüldü. Gemini'nin yükselişinde Google ekosistemiyle olan bağlantısı öne çıkıyor. Claude ise özellikle üretkenlik odaklı kullanımda güçlü bir algı yakaladı.

YAPAY ZEKA UYGULAMALARINDA HARCAMA ARTIYOR Sensor Tower tahminlerine göre 2026'nın ilk yarısında yapay zeka uygulamalarının indirilme sayısı 2,3 milyara yaklaşacak. Aynı dönemde kullanıcı harcamalarının 4,2 milyar doları aşması bekleniyor. Bu rakam, 2025'in ilk yarısındaki 1,83 milyar dolarlık harcamaya göre güçlü bir artış anlamına geliyor. Ancak büyüme hızındaki yavaşlama, pazarın olgunlaşmaya başladığına işaret ediyor. Dönem Yapay zeka uygulama harcaması Kullanım süresi 2025'in ilk yarısı 1,83 milyar dolar 17,2 milyar saat 2026'nın ilk yarısı 4,2 milyar doların üzerinde Yaklaşık 36 milyar saat

ASYA'DA İNDİRME SAYILARI GERİLEDİ Bölgesel verilerde Asya dikkat çekti. Kıta, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3'lük ilk indirme düşüşünü kaydetti. Bu gerilemede Çin ve Hindistan'daki düşüşler etkili oldu. Asya toplam indirmelerde önde olsa da uygulama içi harcamalarda Kuzey Amerika ve Avrupa'nın gerisinde kaldı. Bu tablo, yapay zeka şirketleri için yalnızca kullanıcı sayısının yeterli olmadığını gösteriyor. Premium özelliklerden gelir elde etme potansiyeli de yatırım kararlarında daha önemli hale geliyor.

CLAUDE ABONELİKTE ÖNE ÇIKIYOR ABD'de kullanıcıların yapay zeka asistanlarını daha çok üretkenlik işleri için kullandığı belirtiliyor. Bu kullanım alışkanlığı, ücretli paketlere olan ilgiyi de artırıyor. Sensor Tower verilerine göre Anthropic kullanıcılarının yüzde 13'ü ücretli abonelik planına sahip. Bu oran, yapay zeka asistanları arasında öne çıkan bir dönüşüm göstergesi olarak değerlendiriliyor. Raporda ilk üç asistanın, yapay zeka asistanı uygulamalarında geçirilen toplam sürenin yüzde 89'unu aldığı da belirtildi.