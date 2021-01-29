Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Tatil&Turizm
    • 29.01.2021 13:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2021 13:30
    ABONE OL

    Turizmde pandeminin bilançosu ne kadar oldu? İşte Türkiyenin 2020'de ağırladığı ziyaretçi sayısı

    Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye, geçen yıl yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin takip etti.

    2020'de Türkiye'ya kaç turist geldi?

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan verilere göre, Türkiye'ye 2020'de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı 2019'a göre yüzde 69 düşüşle 15 milyon 963 bin 997 oldu.

    Türkiye'nin 2020'de elde ettiği turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı ve 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kişi başı ortalama harcamanın yüzde 14,4 artışla 762 dolar olduğu belirlendi.

    En çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.

    Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin takip etti.

    Türkiye'ye 2016-2020 arasındaki gelen ziyaretçi sayısı ile elde edilen turizm geliri ise şöyle:

    Yıllar Ziyaretçi Sayısı Turizm Geliri

    201630 milyon 906 bin 68022 milyar 107 milyon 440 bin dolar

    201737 milyon 969 bin 82426 milyar 283 milyon 656 bin dolar

    201846 milyon 112 bin 59229 milyar 512 milyon 926 bin dolar

    201951 milyon 747 bin 19934 milyar 520 milyon 332 bin dolar

    202015 milyon 963 bin 99712 milyar 59 milyon 320 bin dolar

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Tatil&Turizm Turizmde pandeminin bilançosu ne kadar oldu? İşte Türkiyenin 2020'de ağırladığı ziyaretçi sayısı