TATİL İÇİN ROTALARINI ANTALYA'YA ÇEVİRDİLER

Salgın döneminde seyahat eden 750 bin kişinin 560 bini Türkiye'ye geldi; bu turistlerden tamamına yakını da tatil için Antalya'yı tercih etti. Güvenli Turizm Sertifikası Programı kriterleri doğrultusunda güvenli ve sağlıklı tatil hizmeti veren kent, Ukraynalılar için de vazgeçilmez tatil merkezi oldu. Ukraynalıların 2021 için de rezervasyonlara başladığı bildirildi.