Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 15. saniyede Juan ve 22. dakikada Arda Okan Kurtulan'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligde 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 51'e yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.
SEZONUN EN ERKEN GOLÜ GELDİ
Karşılaşma Göztepe açısından adeta rüya gibi başladı. İzmir ekibi, henüz 15. saniyede Juan'ın kaydettiği golle öne geçti.
Bu gol aynı zamanda Trendyol Süper Lig'de bu sezon atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti. Göztepe, erken gelen golün moraliyle oyunun kontrolünü kısa sürede eline aldı.
İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ
İlk golün ardından baskısını sürdüren Göztepe, 22. dakikada Arda Okan Kurtulan ile bir kez daha gol sevinci yaşadı. Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu iki golle mücadelede önemli bir avantaj yakaladı.
Antalyaspor, kalan bölümde farkı azaltacak golü bulamazken Göztepe savunması skor üstünlüğünü korumayı başardı. Böylece sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
5 MAÇ SONRA SAHASINDA GÜLDÜ
Bu sonuçla birlikte Göztepe, iç sahada 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Ayrıca ligde 3 maçlık galibiyet özlemine de son verdi.
Antalyaspor cephesinde ise puan hasreti 3 maça çıktı. Akdeniz ekibi, 28 puanla 15. sırada kaldı.
GELECEK HAFTA ZORLU SINAVLAR
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Hesap.com Antalyaspor ise sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.