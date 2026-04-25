Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 15. saniyede Juan ve 22. dakikada Arda Okan Kurtulan'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligde 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 51'e yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ GELDİ

Karşılaşma Göztepe açısından adeta rüya gibi başladı. İzmir ekibi, henüz 15. saniyede Juan'ın kaydettiği golle öne geçti.

Bu gol aynı zamanda Trendyol Süper Lig'de bu sezon atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti. Göztepe, erken gelen golün moraliyle oyunun kontrolünü kısa sürede eline aldı.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

İlk golün ardından baskısını sürdüren Göztepe, 22. dakikada Arda Okan Kurtulan ile bir kez daha gol sevinci yaşadı. Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu iki golle mücadelede önemli bir avantaj yakaladı.

Antalyaspor, kalan bölümde farkı azaltacak golü bulamazken Göztepe savunması skor üstünlüğünü korumayı başardı. Böylece sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.