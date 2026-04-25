CANLI YAYIN
Geri

Göztepe Antalyaspor'u ateşe attı: 2-0

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Isonem Park'ta oynanan mücadelede Göztepe, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Göztepe Antalyaspor'u ateşe attı: 2-0
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 51 puana ulaştı ve 6. sıradaki yerini korudu.
  • Juan, karşılaşmanın 15. saniyesinde attığı golle sezonun en erken golünü kaydetti ve Göztepe'yi öne geçirdi.
  • Arda Okan Kurtulan, 22. dakikada attığı golle Göztepe'nin skorunu 2-0'a taşıdı.
  • Göztepe, iç sahada 5 maç sonra ve ligde 3 maç aradan sonra galibiyet aldı.
  • Antalyaspor, 3. maçını kazanamayarak 28 puanda kaldı ve 15. sırada yer aldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 15. saniyede Juan ve 22. dakikada Arda Okan Kurtulan'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligde 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 51'e yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

Göztepe bu sezonun en erken golünü attı

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ GELDİ

Karşılaşma Göztepe açısından adeta rüya gibi başladı. İzmir ekibi, henüz 15. saniyede Juan'ın kaydettiği golle öne geçti.

Bu gol aynı zamanda Trendyol Süper Lig'de bu sezon atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti. Göztepe, erken gelen golün moraliyle oyunun kontrolünü kısa sürede eline aldı.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

İlk golün ardından baskısını sürdüren Göztepe, 22. dakikada Arda Okan Kurtulan ile bir kez daha gol sevinci yaşadı. Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu iki golle mücadelede önemli bir avantaj yakaladı.

Antalyaspor, kalan bölümde farkı azaltacak golü bulamazken Göztepe savunması skor üstünlüğünü korumayı başardı. Böylece sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Göztepe ilk yarıda attığı gollerle kazandı

5 MAÇ SONRA SAHASINDA GÜLDÜ

Bu sonuçla birlikte Göztepe, iç sahada 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Ayrıca ligde 3 maçlık galibiyet özlemine de son verdi.

Antalyaspor cephesinde ise puan hasreti 3 maça çıktı. Akdeniz ekibi, 28 puanla 15. sırada kaldı.

GELECEK HAFTA ZORLU SINAVLAR

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Hesap.com Antalyaspor ise sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Küme düşme hattında net galibiyet! Kayserispor Rizespor'u 2-0 yendi
SONRAKİ HABER

Küme düşme hattı karıştı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler