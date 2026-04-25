Gençlerbirliği 10 maç sonra kazandı

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği, Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren gol Metehan Mimaroğlu’ndan gelirken, 10 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.


  • Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenerek üç puan aldı.
  • Mücadelenin tek golü 34. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun penaltısıyla geldi.
  • Gençlerbirliği, bu galibiyetle 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 28'e yükseltti.
  • Kocaelispor, bu mağlubiyetle 36 puanda kalarak üst sıralar yarışında avantaj kaybetti.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kocaelispor karşısında sahadan üç puanla ayrıldı.

Mücadelenin tek golü 34. dakikada penaltıdan kaydedildi. Metehan Mimaroğlu'nun golüyle öne geçen ev sahibi ekip, kalan bölümde skor üstünlüğünü korudu.

HASRET SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, ligde 10 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Başkent temsilcisi aldığı üç puanla birlikte puanını 28'e yükseltti ve alt sıralardan uzaklaşma adına kritik bir adım attı.

Konuk ekip Kocaelispor ise haftayı puansız kapattı. 36 puanda kalan ekip, üst sıralar yarışında avantaj kaybetti.

Göztepe Antalyaspor'u ateşe attı: 2-0
3 puan ilk yarıda geldi

