Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kocaelispor karşısında sahadan üç puanla ayrıldı.
Mücadelenin tek golü 34. dakikada penaltıdan kaydedildi. Metehan Mimaroğlu'nun golüyle öne geçen ev sahibi ekip, kalan bölümde skor üstünlüğünü korudu.
HASRET SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, ligde 10 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Başkent temsilcisi aldığı üç puanla birlikte puanını 28'e yükseltti ve alt sıralardan uzaklaşma adına kritik bir adım attı.
Konuk ekip Kocaelispor ise haftayı puansız kapattı. 36 puanda kalan ekip, üst sıralar yarışında avantaj kaybetti.