Küme düşme hattında net galibiyet! Kayserispor Rizespor'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0’lık skorla kazandı.

  • Kayserispor, Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 mağlup ederek 3 hafta sonra galip geldi ve puanını 26'ya yükseltti.
  • Kayserispor'un gollerini 78. dakikada Fedor Chalov ve 88. dakikada Laszlo Benes attı.
  • Çaykur Rizespor'un 35. dakikada Valentin Mihaile ile attığı gol VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.
  • Kayserispor 26 puanla 16. sıraya yükselirken, Çaykur Rizespor 37 puanda kalarak 3 hafta sonra mağlup oldu.
  • Kayserispor gelecek hafta sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak, Çaykur Rizespor ise Konyaspor ile karşılaşacak.

Kayserispor'a galibiyeti getiren goller 78. dakikada Fedor Chalov ve 88. dakikada Laszlo Benes'ten geldi. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip 3 hafta sonra kazanarak puanını 26'ya yükseltti. 3 hafta sonra mağlup olan Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı.

RİZESPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da dengeli bir görüntü ortaya koyarken, Çaykur Rizespor 35. dakikada Valentin Mihaile ile öne geçtiğini düşündü. Ancak VAR uyarısının ardından pozisyon faul gerekçesiyle incelendi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Bu karar, ilk yarının en kritik anı olarak öne çıktı. Kayserispor ise devreye golsüz eşitlikle girse de ikinci yarıdaki baskısıyla sonuca gitmeyi başardı.

Rizespor sahadan puansız ayrıldı

KAYSERİSPOR SON BÖLÜMDE FİŞİ ÇEKTİ

Ev sahibi ekip, aradığı golü 78. dakikada buldu. Kayserispor'da Fedor Chalov sahneye çıkarak takımını öne geçirdi ve kümede kalma yarışında kritik maçta düğümü çözen isim oldu.

Mücadelenin 88. dakikasında ise Laszlo Benes farkı ikiye çıkaran golü attı. Bu golle birlikte Kayserispor hem rahatladı hem de sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

ALT SIRALARDA DENGELER DEĞİŞTİ

Bu galibiyetle birlikte Kayserispor puanını 26'ya yükselterek alt sıralardaki yarışta önemli bir nefes aldı. Çaykur Rizespor ise 37 puanda kalarak haftayı puan kaybıyla kapattı.

Kümede kalma hattında oluşan son tabloya göre Kasımpaşa 31 puanla 13. sırada yer alırken, Antalyaspor ile Eyüpspor 28'er puana sahip durumda bulunuyor. Kayserispor 26 puanla 16. sırada yer alırken, Gençlerbirliği 25 puanla 17. basamakta ve Karagümrük 20 puanla 18. sırada bulunuyor.

Kayserispor küme de kalma adına çok önemli bir zafer elde etti

GELECEK HAFTA KRİTİK RANDEVULAR

Kayserispor, gelecek hafta kendi sahasında 2 puan üzerinde yer alan Eyüpspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

rrrrrrrr
Eyüpspor'dan Süper Lig'de hayati galibiyet! Gaziantep FK'yı 3-0 yendi
İstanbul'da hayati zafer

