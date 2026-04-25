Kayserispor'a galibiyeti getiren goller 78. dakikada Fedor Chalov ve 88. dakikada Laszlo Benes'ten geldi. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip 3 hafta sonra kazanarak puanını 26'ya yükseltti. 3 hafta sonra mağlup olan Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı.
RİZESPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da dengeli bir görüntü ortaya koyarken, Çaykur Rizespor 35. dakikada Valentin Mihaile ile öne geçtiğini düşündü. Ancak VAR uyarısının ardından pozisyon faul gerekçesiyle incelendi ve gol geçerlilik kazanmadı.
Bu karar, ilk yarının en kritik anı olarak öne çıktı. Kayserispor ise devreye golsüz eşitlikle girse de ikinci yarıdaki baskısıyla sonuca gitmeyi başardı.
KAYSERİSPOR SON BÖLÜMDE FİŞİ ÇEKTİ
Ev sahibi ekip, aradığı golü 78. dakikada buldu. Kayserispor'da Fedor Chalov sahneye çıkarak takımını öne geçirdi ve kümede kalma yarışında kritik maçta düğümü çözen isim oldu.
Mücadelenin 88. dakikasında ise Laszlo Benes farkı ikiye çıkaran golü attı. Bu golle birlikte Kayserispor hem rahatladı hem de sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
ALT SIRALARDA DENGELER DEĞİŞTİ
Bu galibiyetle birlikte Kayserispor puanını 26'ya yükselterek alt sıralardaki yarışta önemli bir nefes aldı. Çaykur Rizespor ise 37 puanda kalarak haftayı puan kaybıyla kapattı.
Kümede kalma hattında oluşan son tabloya göre Kasımpaşa 31 puanla 13. sırada yer alırken, Antalyaspor ile Eyüpspor 28'er puana sahip durumda bulunuyor. Kayserispor 26 puanla 16. sırada yer alırken, Gençlerbirliği 25 puanla 17. basamakta ve Karagümrük 20 puanla 18. sırada bulunuyor.
GELECEK HAFTA KRİTİK RANDEVULAR
Kayserispor, gelecek hafta kendi sahasında 2 puan üzerinde yer alan Eyüpspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.