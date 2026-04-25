Kayserispor gelecek hafta sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak, Çaykur Rizespor ise Konyaspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor'un 35. dakikada Valentin Mihaile ile attığı gol VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.

Kayserispor, Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 mağlup ederek 3 hafta sonra galip geldi ve puanını 26'ya yükseltti.

Kayserispor'a galibiyeti getiren goller 78. dakikada Fedor Chalov ve 88. dakikada Laszlo Benes'ten geldi. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip 3 hafta sonra kazanarak puanını 26'ya yükseltti. 3 hafta sonra mağlup olan Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı.

RİZESPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da dengeli bir görüntü ortaya koyarken, Çaykur Rizespor 35. dakikada Valentin Mihaile ile öne geçtiğini düşündü. Ancak VAR uyarısının ardından pozisyon faul gerekçesiyle incelendi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Bu karar, ilk yarının en kritik anı olarak öne çıktı. Kayserispor ise devreye golsüz eşitlikle girse de ikinci yarıdaki baskısıyla sonuca gitmeyi başardı.