Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

Eyüpspor'un gollerini 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Raux Yao ve 78. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti.

Eyüpspor bu galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Gaziantep FK 37 puanda kaldı.

Umut Bozok bir gol atmasının yanı sıra iki asist yaparak maçın yıldızı oldu.

Eyüpspor gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile, Gaziantep FK ise evinde Beşiktaş ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller 62. dakikada Umut Bozok, 65. dakikada Raux Yao ve 78. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi. Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 28'e yükseltirken, Gaziantep FK 37 puanda kaldı. İLK YARIDA GOL ÇIKMADI Karşılaşmanın ilk yarısında gole daha çok yaklaşan taraflardan biri Gaziantep FK oldu. 38. dakikada savunmada Bedirhan'ın hatalı pasında araya giren Kozlowski, ceza sahası içindeki Maxim'i gördü. Maxim'in pasında altıpas içinde topla buluşan Lungoyi'nin gelişine şutunda Calegari son anda yatarak topu uzaklaştırdı. Eyüpspor ise 43. dakikada etkili geldi. Sağ kanattan Calegari'nin ortasında penaltı noktası civarında Umut Bozok'un röveşatasında kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.

Umut Bozok ağları sarsmayı başardı EYÜPSPOR İKİNCİ YARIDA VİTES YÜKSELTTİ Ev sahibi ekip gol perdesini 62. dakikada açtı. Sağ kanattan Radu'nun savunma arkasına gönderdiği pasta penaltı noktasında topla buluşan Umut Bozok, vuruşunda topu kaleci Zafer Görgen'in solundan ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece 3 dakika sonra Eyüpspor farkı ikiye çıkardı. Gaziantep FK atağında savunmada araya giren Calegari'nin müdahalesi sonrası topu önünde bulan Umut Bozok, ceza yayı gerisine kadar ilerleyip pasını Yao'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. SKORU METEHAN ALTUNBAŞ BELİRLEDİ Dakikalar 78'i gösterdiğinde Eyüpspor üçüncü golü de buldu. Savunmanın hatasının ardından ceza sahası içinde topu alan Umut Bozok, solda müsait durumdaki Metehan Altunbaş'ı gördü. Genç oyuncunun gelişine yaptığı plase vuruşta top uzak direk dibinden ağlara gitti ve mücadele 3-0'a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Eyüpspor sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.