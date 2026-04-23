Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a konuk olacak Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, A Spor'a açıklamalarda bulundu.
EN ZOR GRUP VURGUSU
Joao Pereira, Türkiye Kupası'nda çok zorlu bir gruptan çıktıklarını söyledi.
Tecrübeli teknik adam, "Şunu unutmamak gerekiyor, en zor gruptaydık. Kura çekiminde belki de kimse bizim gruptan çıkmamızı beklemiyordu" ifadelerini kullandı.
OYUNCULARINA MESAJ VERDİ
Joao Pereira, oyuncularına yaptığı konuşmadan da bahsetti.
Alanyaspor Teknik Direktörü, "Bugün çeyrek finaldeyiz. Oyuncularıma, 'anı düşünmek gerekiyor, geleceği düşünmek büyük bir hata olur' dedim" sözleriyle takımına verdiği mesajı paylaştı.