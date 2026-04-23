Joao Pereira'dan ZTK açıklaması: Kimse bizim gruptan çıkmamızı beklemiyordu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a konuk olacak Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, mücadele öncesi konuştu. Pereira, en zor gruptan çıktıklarını vurgularken oyuncularına yalnızca ana odaklanmaları gerektiğini söyledi.

  Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş deplasmanı öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu.
  • Pereira, Türkiye Kupası'nda en zor gruptan çıktıklarını ve kura çekiminde kimsenin bunu beklemediğini belirtti.
  • Teknik direktör, oyuncularına anı düşünmeleri gerektiğini ve geleceği düşünmenin büyük hata olacağını söylediğini aktardı.

EN ZOR GRUP VURGUSU

Joao Pereira, Türkiye Kupası'nda çok zorlu bir gruptan çıktıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Şunu unutmamak gerekiyor, en zor gruptaydık. Kura çekiminde belki de kimse bizim gruptan çıkmamızı beklemiyordu" ifadelerini kullandı.

Joao Pereira'nın yönettiği Alanyaspor, Trabzonspor ile berabere kalmıştı

OYUNCULARINA MESAJ VERDİ

Joao Pereira, oyuncularına yaptığı konuşmadan da bahsetti.

Alanyaspor Teknik Direktörü, "Bugün çeyrek finaldeyiz. Oyuncularıma, 'anı düşünmek gerekiyor, geleceği düşünmek büyük bir hata olur' dedim" sözleriyle takımına verdiği mesajı paylaştı.

