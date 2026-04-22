Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararıyla karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kol, son oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde de düdük çaldı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemliğini Yasin Kol'un yapacağını açıkladı.
  • Süper Lig'de 30. hafta sonunda Galatasaray 71 puanla lider, Fenerbahçe ise 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.
  • Derbi maçı, iki takım arasındaki 4 puanlık farkı doğrudan etkileyecek.
  • Yasin Kol, son oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında da hakem olarak görev almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı.

Buna göre 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.

LİGİN KADERİ BELİRLENECEK

Ligde 30. hafta sonunda Galatasaray 71 puanla lider konumda bulunurken, Fenerbahçe 67 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Derbi, iki takım arasındaki puan farkını doğrudan etkileyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

DERBİLERİN GÖZDE İSMİ

Son yıllarda birçok derbi maçında görev alan Yasin Kol, son oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında da düdük çaldı.

Kol, maçın son anlarında Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararıyla kamuoyunu ikiye bölmüştü.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek!-3

