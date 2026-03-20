Heyecanlı maçlara sahne olan Süper Lig 'in 27. haftasından sonra VAR kayıtları TFF'nin Youtube kanalı üzerinden paylaşıldı. Söz konusu videoda tek bir maça yer verildi.
Gaziantep FK'nın Fenerbahçe karşısında kazandığı penaltı pozisyonu ve sonrasında yaşanılanlar gösterildi.
POZİSYON SONRASI KONUŞMALAR
VAR: "VAR konuşuyor."
Kadir Sağlam: "Dinliyorum."
VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."
VAR:"Temas anını göstereceğim. Eli kafasının üstünde."
Kadir Sağlam: "Evet, geldim."
Kadir Sağlam: "Evet, teması görüyorum. Normal akıt. Tamam, eller yukarıda."
Kadir Sağlam: "Evet, tamam penaltı veriyorum."
Kadir Sağlam: "Evet, benim için yeterli bu görüntü. Penaltı veriyorum."