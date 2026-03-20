Süper Lig'in 27. hafta VAR kayıtları açıklandı! Asensio'nun eline çarpan top sonrası ne konuşuldu?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından VAR kayıtlarını paylaştı. Görüntüde Gaziantep FK'nın Fenerbahçe karşısında kazandığı penaltı pozisyonunun konuşmaları yer aldı.

Süper Lig'in 27. hafta VAR kayıtları açıklandı! Asensio'nun eline çarpan top sonrası ne konuşuldu?
  • TFF, Süper Lig'in 27. haftasının VAR kayıtlarını Youtube kanalında paylaştı.
  • Yayınlanan videoda sadece Gaziantep FK-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu yer aldı.
  • Hakem Kadir Sağlam, VAR'ın önerisi üzerine sahada inceleme yaptı.
  • VAR, Fenerbahçe oyuncusunun elinin kafasının üstünde olduğunu ve temas anını gösterdi.
  • Hakem Kadir Sağlam, görüntüleri inceledikten sonra Gaziantep FK lehine penaltı kararı verdi.

Heyecanlı maçlara sahne olan Süper Lig 'in 27. haftasından sonra VAR kayıtları TFF'nin Youtube kanalı üzerinden paylaşıldı. Söz konusu videoda tek bir maça yer verildi.

Gaziantep FK'nın Fenerbahçe karşısında kazandığı penaltı pozisyonu ve sonrasında yaşanılanlar gösterildi.

POZİSYON SONRASI KONUŞMALAR

VAR: "VAR konuşuyor."

Kadir Sağlam: "Dinliyorum."

VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

VAR:"Temas anını göstereceğim. Eli kafasının üstünde."

Kadir Sağlam: "Evet, geldim."

Kadir Sağlam: "Evet, teması görüyorum. Normal akıt. Tamam, eller yukarıda."

Kadir Sağlam: "Evet, tamam penaltı veriyorum."

Kadir Sağlam: "Evet, benim için yeterli bu görüntü. Penaltı veriyorum."

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı: Forvete Omar Marmoush

