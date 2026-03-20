VAR, Fenerbahçe oyuncusunun elinin kafasının üstünde olduğunu ve temas anını gösterdi.

Heyecanlı maçlara sahne olan Süper Lig 'in 27. haftasından sonra VAR kayıtları TFF'nin Youtube kanalı üzerinden paylaşıldı. Söz konusu videoda tek bir maça yer verildi.

POZİSYON SONRASI KONUŞMALAR

VAR: "VAR konuşuyor."



Kadir Sağlam: "Dinliyorum."



VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."



VAR:"Temas anını göstereceğim. Eli kafasının üstünde."



Kadir Sağlam: "Evet, geldim."



Kadir Sağlam: "Evet, teması görüyorum. Normal akıt. Tamam, eller yukarıda."



Kadir Sağlam: "Evet, tamam penaltı veriyorum."



Kadir Sağlam: "Evet, benim için yeterli bu görüntü. Penaltı veriyorum."