Meksikalı futbolcunun tedavi programına olumlu yanıt vermesi, kalan haftalar öncesi Fenerbahçe adına dikkat çeken bir gelişme oldu. Orta sahadaki dengeyi ve sertliği artırabilecek bir profile sahip olan Alvarez'in yeniden takıma yaklaşması, sezonun son bölümü öncesinde önemli başlıklardan biri haline geldi.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in rehabilitasyon sürecinin pozitif ilerlediği belirtiliyor. Sakatlığının ardından uzun süre takımdan ayrı kalan 28 yaşındaki futbolcunun iyileşme sürecinde önemli bir aşamaya geldiği ifade ediliyor. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun dönüş sürecini kontrollü biçimde yönetirken son tablo beklentileri artırdı.

İstanbul'a dönüş planının netleşmesi, Alvarez'in bireysel antrenman aşamasına geçişi açısından kritik önem taşıyor. Samandıra'da uygulanacak testlerin ardından fiziksel durumuna göre yeni yol haritası şekillenecek. Fenerbahçe cephesinde amaç, oyuncuyu kalan haftalara en doğru şekilde hazırlamak.

Edson Alvarez'in önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek takıma katılmasının planlandığı öne sürüldü. Bu gelişmeyle birlikte sarı-lacivertli taraftarların gözü, oyuncunun Samandıra'daki programına çevrildi. Deneyimli futbolcunun, yapılacak kontroller ve testlerin ardından saha çalışmalarına başlamasının hedeflendiği belirtiliyor.

Edson Alvarez'in İstanbul'a gelmesi ve saha çalışmalarına başlaması halinde, sonraki aşamada oyuncunun takımla birlikte ne zaman çalışmalara katılacağı daha net hale gelecek. Şu aşamada sağlık ekibinin kontrollü bir program üzerinden ilerlediği, futbolcunun adım adım tam hazır hale getirilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Gaziantep FK galibiyetiyle moral depolayan Fenerbahçe, milli arayı yalnızca puan tablosu açısından değil, sakat oyuncuların dönüş süreci bakımından da fırsata çevirmeyi hedefliyor. Edson Alvarez'den gelen olumlu haber, bu dönemde sarı-lacivertli camiada öne çıkan gelişmelerden biri oldu.

Fenerbahçe teknik heyetinin, sezonun geri kalan bölümünde Edson Alvarez'den yararlanmak istediği vurgulanıyor. Takımın lig yarışında kritik bir sürece girdiği dönemde deneyimli futbolcunun dönüş ihtimali, kadro planlaması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle orta sahada alternatifleri artırabilecek bu gelişme, sarı-lacivertlilerde dikkatle takip ediliyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Milan Skriniar, buna rağmen Slovakya Milli Takımı kadrosunda yer aldı. Tecrübeli savunmacının milli takım listesinde bulunması dikkat çekerken, Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona'dan oyuncunun son durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

CALZONA'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Francesco Calzona, Milan Skriniar'ın ciddi bir sakatlıkla mücadele ettiğini söyledi. Slovak teknik adam, oyuncunun milli takımda yer alabilmek için büyük çaba harcadığını vurguladı. Calzona, Skriniar'ın cuma günü Slovakya'ya geleceğini belirtirken, en az bir maçta oynayabilmek istediğini, hatta iki karşılaşmada da görev almayı umduğunu ifade etti.

Deneyimli teknik direktör, Skriniar'ın toparlanmak adına elinden gelenin en iyisini yaptığını dile getirdi. Calzona, yıldız futbolcunun kısa sürede geri dönerek takımına katkı sağlama isteği taşıdığını söylerken, bu tavrın büyük oyuncuların yaklaşımını yansıttığını kaydetti.

Skriniar'ın sahalara dönme arzusu nedeniyle önemli bir fedakarlık ortaya koyduğunu vurgulayan Calzona, oyuncunun bu iki maça hazır olabilmek için kariyerinin bir bölümünü riske attığını söyledi.