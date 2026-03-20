Fenerbahçe'de yeni sezon için kollar sıvandı. Bu sezon sonunda alınacak dereceye göre planlamasını yapacak olan yönetim, yine birçok yıldızla ilgileniyor.
ASENSIO'YA ŞOK
İspanya Milli Futbol Takımı, 27 Mart Cuma günü Sırbistan ve 30 Mart Pazartesi günü Mısır ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunu duyurdu. Açıklanan listede gözler uzun süredir Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio'ya çevrilirken, tecrübeli futbolcu kadroda kendisine yer bulamadı.
Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla milli takıma dönüp dönmeyeceği konuşulan Marco Asensio için beklenen karar netleşti. İspanya teknik heyetinin açıkladığı kadroda yer almayan yıldız oyuncu, milli ara öncesi en çok merak edilen isimler arasında bulunuyordu.
ALVAREZ MÜJDESİ
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Edson Alvarez ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK karşısında 4-1'lik galibiyet alan Fenerbahçe, milli araya moralli girerken gözler bir yandan da sakat futbolcuların son durumuna çevrildi. Sezonun kritik bölümüne yaklaşılırken teknik heyetin en çok takip ettiği başlıklardan biri, uzun süredir takımdan ayrı kalan isimlerin dönüş tarihi oldu.
Sarı-lacivertli kulübün 17 Şubat tarihinde ameliyat olduğunu açıkladığı tecrübeli oyuncudan gelen son haber, takım cephesinde yüzleri güldürdü. Tedavi aşamasında ilerleme kaydeden Alvarez için sahaya dönüş planının netleşmeye başladığı öne çıktı.
TEDAVİ SÜRECİNDE OLUMLU TABLO
Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in rehabilitasyon sürecinin pozitif ilerlediği belirtiliyor. Sakatlığının ardından uzun süre takımdan ayrı kalan 28 yaşındaki futbolcunun iyileşme sürecinde önemli bir aşamaya geldiği ifade ediliyor. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun dönüş sürecini kontrollü biçimde yönetirken son tablo beklentileri artırdı.
Meksikalı futbolcunun tedavi programına olumlu yanıt vermesi, kalan haftalar öncesi Fenerbahçe adına dikkat çeken bir gelişme oldu. Orta sahadaki dengeyi ve sertliği artırabilecek bir profile sahip olan Alvarez'in yeniden takıma yaklaşması, sezonun son bölümü öncesinde önemli başlıklardan biri haline geldi.
İSTANBUL VE SAMANDIRA PLANI GÜNDEMDE
Edson Alvarez'in önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek takıma katılmasının planlandığı öne sürüldü. Bu gelişmeyle birlikte sarı-lacivertli taraftarların gözü, oyuncunun Samandıra'daki programına çevrildi. Deneyimli futbolcunun, yapılacak kontroller ve testlerin ardından saha çalışmalarına başlamasının hedeflendiği belirtiliyor.
İstanbul'a dönüş planının netleşmesi, Alvarez'in bireysel antrenman aşamasına geçişi açısından kritik önem taşıyor. Samandıra'da uygulanacak testlerin ardından fiziksel durumuna göre yeni yol haritası şekillenecek. Fenerbahçe cephesinde amaç, oyuncuyu kalan haftalara en doğru şekilde hazırlamak.
KALAN HAFTALAR İÇİN KRİTİK GELİŞME
Fenerbahçe teknik heyetinin, sezonun geri kalan bölümünde Edson Alvarez'den yararlanmak istediği vurgulanıyor. Takımın lig yarışında kritik bir sürece girdiği dönemde deneyimli futbolcunun dönüş ihtimali, kadro planlaması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle orta sahada alternatifleri artırabilecek bu gelişme, sarı-lacivertlilerde dikkatle takip ediliyor.
Gaziantep FK galibiyetiyle moral depolayan Fenerbahçe, milli arayı yalnızca puan tablosu açısından değil, sakat oyuncuların dönüş süreci bakımından da fırsata çevirmeyi hedefliyor. Edson Alvarez'den gelen olumlu haber, bu dönemde sarı-lacivertli camiada öne çıkan gelişmelerden biri oldu.
GÖZLER RESMİ DÖNÜŞ TAKVİMİNDE
Edson Alvarez'in İstanbul'a gelmesi ve saha çalışmalarına başlaması halinde, sonraki aşamada oyuncunun takımla birlikte ne zaman çalışmalara katılacağı daha net hale gelecek. Şu aşamada sağlık ekibinin kontrollü bir program üzerinden ilerlediği, futbolcunun adım adım tam hazır hale getirilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.
SKRINIAR İÇİN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Milan Skriniar, buna rağmen Slovakya Milli Takımı kadrosunda yer aldı. Tecrübeli savunmacının milli takım listesinde bulunması dikkat çekerken, Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona'dan oyuncunun son durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.
Skriniar'ın sağlık durumu merak konusu olurken, Calzona düzenlediği basın toplantısında deneyimli stoperin yaşadığı süreci ayrıntılarıyla anlattı.
CALZONA'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Francesco Calzona, Milan Skriniar'ın ciddi bir sakatlıkla mücadele ettiğini söyledi. Slovak teknik adam, oyuncunun milli takımda yer alabilmek için büyük çaba harcadığını vurguladı. Calzona, Skriniar'ın cuma günü Slovakya'ya geleceğini belirtirken, en az bir maçta oynayabilmek istediğini, hatta iki karşılaşmada da görev almayı umduğunu ifade etti.
Deneyimli teknik direktör, Skriniar'ın toparlanmak adına elinden gelenin en iyisini yaptığını dile getirdi. Calzona, yıldız futbolcunun kısa sürede geri dönerek takımına katkı sağlama isteği taşıdığını söylerken, bu tavrın büyük oyuncuların yaklaşımını yansıttığını kaydetti.
Skriniar'ın sahalara dönme arzusu nedeniyle önemli bir fedakarlık ortaya koyduğunu vurgulayan Calzona, oyuncunun bu iki maça hazır olabilmek için kariyerinin bir bölümünü riske attığını söyledi.
SLOVAKYA KADROSUNDA YER ALMASI GÜNDEM OLDU
Savunma hattının en önemli isimlerinden biri olarak görülen Skriniar'ın, fiziksel sorunlarına karşın milli takım kampına katılacak olması Slovakya cephesinde de yakından izleniyor. Deneyimli futbolcunun maç kadrosunda yer alıp alamayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
KOSOVA MAÇI VE TÜRKİYE İHTİMALİ
Slovakya Milli Takımı, 26 Mart Perşembe günü Kosova ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin sonucu, Türkiye açısından da ayrı bir önem taşıyor. Slovakya ile Kosova arasındaki turun galibi, Romanya engelinin aşılması halinde A Milli Futbol Takımı'nın rakibi olacak.
AMRABAT'A TALİP VAR
Trendyol Süper Lig'de sezonun son bölümüne girilirken Fenerbahçe'de hem yeni transfer planlaması hem de takımdan ayrılabilecek isimler üzerindeki hareketlilik dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekipte gelecek sezonun kadro yapılanmasına ilişkin çalışmalar sürerken, yolların ayrılabileceği futbolcular arasında Sofyan Amrabat ismi öne çıktı.
Fenerbahçe cephesinde yaz transfer dönemi yaklaşırken kadroda kalacak ve ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Bu süreçte orta saha rotasyonunda yer alan Sofyan Amrabat için dışarıdan gelen ilgi dikkat çekici bir boyut kazandı. Faslı futbolcuya bu kez Yunanistan'dan ciddi bir talip çıktığı konuşuluyor.
OLYMPIAKOS DEVREDE
Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sezon sonunda Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak istediği iddiası gündeme geldi. Fenerbahçe'de gelecek sezon planlamasında durumu soru işareti yaratan deneyimli orta saha için bu gelişme, yaz ayları öncesinde transfer kulislerini hareketlendirdi.
29 yaşındaki futbolcu için yalnızca Olympiakos'un değil, İspanya'dan Villarreal'in de devrede olduğu ifade ediliyor. Böylece Sofyan Amrabat adına yaz transfer döneminde birden fazla kulübün yarışa dahil olabileceği tablo ortaya çıkmış oldu.
BETIS DETAYI VAR
Transfer gündemindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de Betis cephesinden geldi. Amrabat için İspanyol ekibinin elinde satın alma opsiyonu bulunmadığı belirtiliyor. Bu durum, sezon sonunda oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın daha geniş bir transfer pazarı içinde şekillenebileceğini gösteriyor.
Fenerbahçe'nin orta saha hattındaki yapılanması göz önüne alındığında Amrabat dosyası yaz döneminin öne çıkan başlıklarından biri olmaya aday görünüyor. Kulübe gelecek teklifler ve teknik heyetin raporu, bu süreçte belirleyici olacak.
SAKATLIK SONRASI YENİDEN KADRODA
Sofyan Amrabat, bu sezon Betis formasıyla 11 maçta görev aldı. Uzun süreli sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta yeniden kadroya dönen Faslı oyuncu, fiziksel durumunu toparlama sürecine girdi. Saha dönüşüyle birlikte futbolcunun transfer piyasasındaki hareketliliği de yeniden hız kazandı.
Tecrübeli orta sahanın maç ritmini yeniden yakalaması, yaz dönemine yaklaşılırken taliplerinin ilgisini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle Avrupa'da farklı liglerden kulüplerin oyuncunun durumunu yakından izlediği konuşuluyor.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR
Sofyan Amrabat, 2024 yazında 2 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulüple mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden deneyimli futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
Bu tablo, Fenerbahçe'nin oyuncu için oluşabilecek transfer ilgisini yakından takip edeceğini ortaya koyuyor.
KRİTİK SÜREÇTE HEDEF ANLAŞMAK
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması hız kazanırken Sofyan Amrabat dosyası da yönetimin önündeki önemli gündem başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Takım içindeki yapılanma, gelecek teklifler ve oyuncunun kariyer planı, bu sürecin yönünü belirleyecek ana faktörler arasında bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekipte ayrılık ihtimali taşıyan isimler üzerindeki hareketlilik artarken, Olympiakos'un ilgisi Amrabat cephesinde yeni bir transfer sayfası açtı. Sezon tamamlanmadan hız kazanan bu trafik, yaz aylarında daha da sıcak bir hale gelebilir.
YAZ HAREKATI BAŞLIYOR
Fenerbahçe'de sezonun son bölümüne girilirken gündemin en sıcak başlıklarından biri yeni sezon planlaması oldu. Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetin ardından moral tazeleyen sarı-lacivertli ekipte, saha içindeki yarış kadar kulüp içindeki gelecek adımlar da dikkat çekmeye başladı. Olası seçim süreci konuşulurken, transfer çalışmalarında özellikle santrfor bölgesine odaklanan bir hazırlık öne çıktı.
Sarı-lacivertli camiada uzun süredir gündemde olan yıldız golcü ihtiyacı, ara transfer döneminden bu yana tartışılan başlıkların başında geliyor. Yönetim cephesinde bu konuya özel bir ağırlık verilirken, yeni sezona daha güçlü bir hücum hattıyla girme hedefi doğrultusunda çalışmalar hız kazandı. Bu süreçte gözler, Sadettin Saran'ın vereceği kararlar ve forvet hattı için atılacak adımlara çevrildi.
Gaziantep FK galibiyeti sonrası oluşan olumlu hava, Fenerbahçe'de hem saha içi hedefleri hem de gelecek sezonun kadro mühendisliğini daha görünür hale getirdi. Sezon sonu için seçim ihtimali gündemdeki yerini korurken, Sadettin Saran'ın henüz resmi kararını açıklamamasına rağmen verdiği mesajlar kulüp gündeminde yankı uyandırdı. "2027'ye kadar birlikteyiz" sözleri, adaylık ihtimalini güçlendiren çıkışlardan biri olarak öne çıktı.
İLK HEDEF SANTRFOR TRANSFERİ
Fenerbahçe'de yönetimin öncelikli gündem maddesi santrfor takviyesi oldu. Taraftarın uzun süredir eleştirdiği forvet hattı, yeni sezon planlamasının merkezine yerleşti. Hücum gücünü daha üst seviyeye taşımak isteyen sarı-lacivertliler, bu bölgeye yalnızca alternatif değil, doğrudan fark yaratacak bir isim kazandırmayı amaçlıyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun talepleri doğrultusunda daha önce Sidiki Cherif transferi tamamlandı. Ancak Fenerbahçe'de hedef bununla sınırlı kalmadı. Yönetim, kadroya daha yüksek profilli ve daha büyük etki yaratacak bir golcü eklemek için çalışmalarını sürdürdü. Bu nedenle forvet hattına yönelik operasyon, kulüp içindeki en kritik başlıklardan biri haline geldi.
DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRECEK HAMLE PLANI
Sarı-lacivertli ekipte planlanan yeni hamlenin, camiaya güçlü bir mesaj verecek ölçekte olması hedefleniyor. Fenerbahçe, yeni sezona girerken yalnızca kadro derinliğini artırmak değil, aynı zamanda taraftarın beklentisine güçlü bir karşılık vermek istiyor. Bu nedenle transfer listesinde yer alan isimlerin profili de doğrudan bu hedefe göre şekilleniyor.
Daha önce Aleksander Sörloth ve Ademola Lookman için yapılan girişimler sonuç vermemişti. Buna rağmen yönetim, yüksek profilli golcü arayışını rafa kaldırmadı. Tam tersine, sezon sonuna yaklaşılırken bu dosyayı yeniden hızlandırdı. Amaç, seçim öncesi dönemde forvet transferi konusunda net bir tablo ortaya koymak ve kulüp kamuoyuna güçlü bir vizyon sunmak.
SADETTİN SARAN PLANLARI NETLEŞTİRİYOR
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın önümüzdeki sürece ilişkin hazırlıklarını yoğunlaştırdığı görülüyor. Resmi karar henüz açıklanmasa da kulüp içindeki hareketlilik, hem seçim gündemi hem de transfer dosyaları açısından dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Bu çerçevede santrfor konusu, Saran cephesindeki en öncelikli başlık olarak öne çıktı.
Yeni sezonda şampiyonluk yarışını daha güçlü bir kadroyla sürdürmek isteyen yönetim, forvet hattında sorun yaşanmasını istemiyor. Özellikle sezon içinde zaman zaman eleştirilen hücum verimliliği, yaz dönemi planlamasında belirleyici unsur haline geldi.
FORVET LİSTESİ İÇİN TALİMAT VERİLDİ
Ligde kalan haftalar öncesinde "hiçbir şey bitmedi" mesajı verilirken, transfer operasyonunun da hızlandırıldığı görülüyor. Sadettin Saran'ın, kapsamlı bir forvet listesi hazırlanması yönünde talimat verdiği konuşuluyor. Bu liste üzerinde hem mali kriterler hem de teknik gereksinimler doğrultusunda ayrıntılı bir çalışma yürütülüyor.
Hazırlanan forvet listesinin, farklı liglerden ve farklı profillerden oyuncuları kapsadığı değerlendiriliyor. Fenerbahçe'de amaç, yaz transfer dönemi başladığında zaman kaybetmeden doğrudan hedef oyuncular üzerine yoğunlaşmak.
ROTA İNGİLTERE
Sarı-lacivertli ekipte öncelikli gündem maddelerinden biri gol yollarındaki verimi yukarı taşımak oldu. Bu doğrultuda transfer listesini genişleten yönetim, Avrupa pazarında önemli isimler üzerinde yoğunlaştı. Yurt dışındaki alternatifleri değerlendiren Fenerbahçe'nin rotası bu kez İngiltere'ye çevrildi.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimler arasında son olarak Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Lois Openda öne çıkmıştı. Hücum hattına doğrudan katkı verecek bir oyuncu arayışını sürdüren sarı-lacivertliler, şimdi de Manchester City forması giyen Omar Marmoush için temaslarını artırdı.
FENERBAHÇE'DE MARMOUSH HAMLESİ
Fenerbahçe, daha önce de gündemine aldığı Mısırlı yıldız için yeniden harekete geçti. Devre arasında da Omar Marmoush için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, o dönemde istediği sonucu alamamıştı. Yeni sezon yapılanmasını erkenden şekillendirmek isteyen yönetim, bu kez elini daha çabuk tutmayı hedefliyor.
Hücum hattında farklı bölgelerde görev yapabilen bir profile yönelen Fenerbahçe, Marmoush ismini bu nedenle ön plana çıkardı. Tecrübeli oyuncunun yalnızca santrfor değil, sol kanat ve forvet arkası bölgelerinde de görev yapabilmesi, transfer dosyasını daha da güçlü hale getirdi. Teknik heyetin çok yönlü futbolcu talebi doğrultusunda bu ismin özel olarak öne çıktığı görülüyor.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEKİ YILDIZ İÇİN DEV BÜTÇE
Fenerbahçe'nin gündemine aldığı Omar Marmoush için ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgisinin bulunduğu belirtiliyor. Bu durum, yaz transfer dönemine girilmeden önce iki kulüp arasında dikkat çeken bir yarış ihtimalini gündeme taşıdı. Sarı-lacivertliler, böylesine yüksek profilli bir transferde süreci hızlandırarak avantaj elde etmeyi amaçlıyor.
Piyasa değeri 60 milyon euro seviyesinde gösterilen 27 yaşındaki futbolcu için yönetimin önemli bir bütçeyi gözden çıkardığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin bu transferi yalnızca sportif kaliteyi artıracak bir hamle olarak değil, aynı zamanda güçlü bir kadro mesajı olarak da değerlendirdiği konuşuluyor.
KİRALIK FORMÜLÜ DE MASADA
Fenerbahçe cephesinde yalnızca bonservisli transfer seçeneği değil, kiralık formülü de gündemde bulunuyor. Yönetim, transfer maliyetini daha dengeli bir yapıda tutabilmek adına farklı senaryolar üzerinde duruyor. Özellikle yüksek piyasa değeri bulunan oyuncular için esnek modellerin öne çıktığı bir süreç yaşanıyor.
Manchester City ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Omar Marmoush için yapılacak görüşmelerde bu detayın belirleyici başlıklardan biri olması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, mali şartları kendi planlamasına uygun hale getirebilmek için transferde birden fazla opsiyonu canlı tutuyor.
HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ ÇÖZÜM ARAYIŞI
Fenerbahçe'nin Omar Marmoush'a yönelmesindeki en önemli nedenlerden biri, oyuncunun hücum hattında sunduğu geniş kullanım alanı oldu. Santrfor pozisyonunun yanı sıra sol kanatta ve forvet arkasında da oynayabilen Mısırlı yıldız, farklı maç planlarına uygun bir profil çiziyor. Bu özellik, sezon boyunca yoğun fikstürde alternatifli kadro kurmak isteyen teknik heyet için ayrı önem taşıyor.
Yeni sezonda hem ligde hem Avrupa'da güçlü bir kadroyla yola çıkmak isteyen sarı-lacivertli ekip, hücum hattında yalnızca skor üretecek değil, oyun akışını da zenginleştirecek bir isim arıyor. Omar Marmoush, bu çerçevede öne çıkan adaylardan biri haline geldi.
YAZ TRANSFER DÖNEMİ ÖNCESİ KRİTİK SÜREÇ
Fenerbahçe'de yönetim, yaz transfer dönemi resmen başlamadan önce önemli dosyalarda mesafe kat etmeyi hedefliyor. Omar Marmoush transferi de bu planın en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Sarı-lacivertliler, sezon sona ermeden pazarlık zemini oluşturup rakiplerinin önüne geçmek istiyor.
Transfer sürecinin ilerleyen bölümünde Manchester City ile kurulacak temasların ve oyuncuya sunulacak projenin belirleyici olması bekleniyor. Fenerbahçe, hücum hattına ses getirecek bir takviye yapma hedefi doğrultusunda Omar Marmoush dosyasını sıcak tutuyor.