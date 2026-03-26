Kayserispor, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle kısmi tribün kapama ve stada usulsüz seyirci alınması sebebiyle 480 bin lira para cezası aldı.

Kasımpaşa, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle 400 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapama cezası aldı.

Fatih Karagümrük futbolcusu Matias Kranevitter, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men cezası ve 53 bin 350 lira para cezası aldı.

Kurulun açıkladığı kararlara göre Trabzonspor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 milyon lira para cezası aldı. Bordo-mavili kulübe ayrıca kısmi tribün kapama yaptırımı da uygulandı.

BEŞİKTAŞ'A AĞIR FATURA PFDK'nın açıkladığı listede en dikkat çeken ceza Beşiktaş'a verildi. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 2 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırıldı. Saha olayları nedeniyle de 220 bin lira ceza alan Beşiktaş'ın toplam faturası 2 milyon 720 bin liraya çıktı.