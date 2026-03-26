Kurulun açıkladığı kararlara göre Trabzonspor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 milyon lira para cezası aldı. Bordo-mavili kulübe ayrıca kısmi tribün kapama yaptırımı da uygulandı.
BEŞİKTAŞ'A AĞIR FATURA
PFDK'nın açıkladığı listede en dikkat çeken ceza Beşiktaş'a verildi. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 2 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırıldı. Saha olayları nedeniyle de 220 bin lira ceza alan Beşiktaş'ın toplam faturası 2 milyon 720 bin liraya çıktı.
TRABZONSPOR VE KASIMPAŞA'YA TRİBÜN CEZASI
Trabzonspor'un ardından Kasımpaşa da taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle ceza aldı. İstanbul ekibine 400 bin lira para cezası verildi. Kasımpaşa için de kısmi tribün kapama kararı çıktı.
KAYSERİSPOR'A İKİ AYRI YAPTIRIM
Kayserispor da PFDK kararlarından nasibini aldı. Sarı-kırmızılı kulübe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapama cezası verildi. Ayrıca stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle 480 bin lira para cezası kesildi.
KRANEVITTER'E MEN CEZASI
Öte yandan Fatih Karagümrük futbolcusu Matias Kranevitter de PFDK kararları kapsamında ceza alan isimlerden biri oldu. Rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Arjantinli futbolcuya 2 resmi müsabakadan men cezası verildi. Kranevitter ayrıca 53 bin 350 lira para cezasına çarptırıldı.