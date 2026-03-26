PFDK'dan Süper Lig'deki 4 kulübe ceza! İki büyüğe derbi öncesi şok

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig’den 4 kulübe çeşitli cezalar verdi. Açıklanan kararlar içinde en ağır yaptırım Beşiktaş’a uygulanırken Trabzonspor, Kayserispor ve Kasımpaşa da para ve tribün kapama cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

  • Beşiktaş, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı ile saha olayları nedeniyle toplam 2 milyon 720 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapama cezası aldı.
  • Trabzonspor, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle 1 milyon lira para cezası ve kısmi tribün kapama cezasına çarptırıldı.
  • Kayserispor, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle kısmi tribün kapama ve stada usulsüz seyirci alınması sebebiyle 480 bin lira para cezası aldı.
  • Kasımpaşa, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle 400 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapama cezası aldı.
  • Fatih Karagümrük futbolcusu Matias Kranevitter, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men cezası ve 53 bin 350 lira para cezası aldı.

Kurulun açıkladığı kararlara göre Trabzonspor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 milyon lira para cezası aldı. Bordo-mavili kulübe ayrıca kısmi tribün kapama yaptırımı da uygulandı.

BEŞİKTAŞ'A AĞIR FATURA

PFDK'nın açıkladığı listede en dikkat çeken ceza Beşiktaş'a verildi. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 2 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırıldı. Saha olayları nedeniyle de 220 bin lira ceza alan Beşiktaş'ın toplam faturası 2 milyon 720 bin liraya çıktı.

TRABZONSPOR VE KASIMPAŞA'YA TRİBÜN CEZASI

Trabzonspor'un ardından Kasımpaşa da taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle ceza aldı. İstanbul ekibine 400 bin lira para cezası verildi. Kasımpaşa için de kısmi tribün kapama kararı çıktı.

KAYSERİSPOR'A İKİ AYRI YAPTIRIM

Kayserispor da PFDK kararlarından nasibini aldı. Sarı-kırmızılı kulübe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapama cezası verildi. Ayrıca stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle 480 bin lira para cezası kesildi.

KRANEVITTER'E MEN CEZASI

Öte yandan Fatih Karagümrük futbolcusu Matias Kranevitter de PFDK kararları kapsamında ceza alan isimlerden biri oldu. Rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Arjantinli futbolcuya 2 resmi müsabakadan men cezası verildi. Kranevitter ayrıca 53 bin 350 lira para cezasına çarptırıldı.

