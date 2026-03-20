Süper Lig'de 28. haftanın derbi tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinin tarihlerini duyurdu. Buna göre Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki randevu 4 Nisan 2026 Cumartesi, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı mücadele ise 5 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinin tarihlerini açıkladı.
  • Trabzonspor-Galatasaray maçı 4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
  • 28. hafta 4 Nisan 2026 Cumartesi günü Kasımpaşa-Kayserispor, Gençlerbirliği-Göztepe ve Gaziantep FK-Alanyaspor maçlarıyla başlayacak.
  • Haftanın son maçı 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Kocaelispor-Başakşehir FK karşılaşması olacak.

ŞAMPİYONLUK DERBİSİ TRABZON'DA

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maç programı belli oldu. Haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında Trabzonspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş mücadeleleri öne çıkıyor.

28. hafta perdesi 4 Nisan 2026 Cumartesi günü açılacak. Günün ilk maçlarında Kasımpaşa, sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Aynı saatte Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Günün bir diğer karşılaşmasında Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Cumartesi gününün kapanış maçında ise Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak.

PAZAR DA DERBİ HEYECANI VAR

5 Nisan 2026 Pazar günü ise futbolseverleri yine yoğun bir program bekliyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk ederken Samsunspor da Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Günün akşam seansında Hesap.com Antalyaspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Haftanın en çok merak edilen mücadelesi ise aynı gün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi olacak. Dev karşılaşma saat 20.00'de Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak.

28. haftanın kapanışında ise 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Kocaelispor ile Rams Başakşehir FK karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG'DE 28. HAFTA PROGRAMI

TarihSaatMaçStadyum
4 Nisan 2026 Cumartesi14.30Kasımpaşa - Zecorner KayserisporRecep Tayyip Erdoğan Stadyumu
4 Nisan 2026 Cumartesi14.30Natura Dünyası Gençlerbirliği - GöztepeEryaman Stadyumu
4 Nisan 2026 Cumartesi17.00Gaziantep FK - Corendon AlanyasporGaziantep Stadyumu
4 Nisan 2026 Cumartesi20.00Trabzonspor - GalatasarayPapara Park
5 Nisan 2026 Pazar14.30Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Çaykur RizesporAtatürk Olimpiyat
5 Nisan 2026 Pazar14.30Samsunspor - Tümosan KonyasporSamsun Yeni 19 Mayıs
5 Nisan 2026 Pazar17.00Hesap.com Antalyaspor - İkas EyüpsporCorendon Airlines Park Antalya Stadı
5 Nisan 2026 Pazar20.00Fenerbahçe - BeşiktaşChobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
6 Nisan 2026 Pazartesi20.00Kocaelispor - Rams Başakşehir FKTurka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu

