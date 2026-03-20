Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinin tarihlerini duyurdu.

28. hafta perdesi 4 Nisan 2026 Cumartesi günü açılacak. Günün ilk maçlarında Kasımpaşa, sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Aynı saatte Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Günün bir diğer karşılaşmasında Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Cumartesi gününün kapanış maçında ise Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak.

PAZAR DA DERBİ HEYECANI VAR

5 Nisan 2026 Pazar günü ise futbolseverleri yine yoğun bir program bekliyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk ederken Samsunspor da Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Günün akşam seansında Hesap.com Antalyaspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Haftanın en çok merak edilen mücadelesi ise aynı gün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi olacak. Dev karşılaşma saat 20.00'de Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak.

28. haftanın kapanışında ise 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Kocaelispor ile Rams Başakşehir FK karşı karşıya gelecek.