Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinin tarihlerini duyurdu.
ŞAMPİYONLUK DERBİSİ TRABZON'DA
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maç programı belli oldu. Haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında Trabzonspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş mücadeleleri öne çıkıyor.
28. hafta perdesi 4 Nisan 2026 Cumartesi günü açılacak. Günün ilk maçlarında Kasımpaşa, sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Aynı saatte Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Günün bir diğer karşılaşmasında Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Cumartesi gününün kapanış maçında ise Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak.
PAZAR DA DERBİ HEYECANI VAR
5 Nisan 2026 Pazar günü ise futbolseverleri yine yoğun bir program bekliyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk ederken Samsunspor da Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Günün akşam seansında Hesap.com Antalyaspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
Haftanın en çok merak edilen mücadelesi ise aynı gün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi olacak. Dev karşılaşma saat 20.00'de Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak.
28. haftanın kapanışında ise 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Kocaelispor ile Rams Başakşehir FK karşı karşıya gelecek.
SÜPER LİG'DE 28. HAFTA PROGRAMI
|Tarih
|Saat
|Maç
|Stadyum
|4 Nisan 2026 Cumartesi
|14.30
|Kasımpaşa - Zecorner Kayserispor
|Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
|4 Nisan 2026 Cumartesi
|14.30
|Natura Dünyası Gençlerbirliği - Göztepe
|Eryaman Stadyumu
|4 Nisan 2026 Cumartesi
|17.00
|Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
|Gaziantep Stadyumu
|4 Nisan 2026 Cumartesi
|20.00
|Trabzonspor - Galatasaray
|Papara Park
|5 Nisan 2026 Pazar
|14.30
|Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
|Atatürk Olimpiyat
|5 Nisan 2026 Pazar
|14.30
|Samsunspor - Tümosan Konyaspor
|Samsun Yeni 19 Mayıs
|5 Nisan 2026 Pazar
|17.00
|Hesap.com Antalyaspor - İkas Eyüpspor
|Corendon Airlines Park Antalya Stadı
|5 Nisan 2026 Pazar
|20.00
|Fenerbahçe - Beşiktaş
|Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
|6 Nisan 2026 Pazartesi
|20.00
|Kocaelispor - Rams Başakşehir FK
|Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu