Pozisyon, Karagümrük'ün sağ kanattan geliştirdiği atakta yaşandı. Kranevitter'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Larsson, içeri yöneldiği anda yerde kaldı. Ev sahibi ekip oyuncuları bu temas sonrası uzun süre penaltı beklentisiyle hakeme döndü. Mehmet Türkmen ise devam işareti verdi.
İNCELEME SONRASI DEVAM
Kararın ardından VAR odasından da farklı bir değerlendirme gelmedi. Kısa inceleme sonrasında sahadaki devam kararı onaylandı ve maç aynı şekilde sürdü. Karagümrük cephesinde itirazlar kısa süre daha devam ederken, pozisyon maçın ilk yarısındaki en çok konuşulan anlardan biri oldu.
GÖZLER YENİDEN TÜRKMEN'DE
Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, ilk yarının son bölümünde elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. Mücadelenin 41. dakikasında Fred'in sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe gelen topa Barış Kalaycı müdahale etti. Fenerbahçe cephesi, Karagümrüklü oyuncunun topu uzaklaştırmak isterken elle temas ettiğini savundu.
PENALTI BEKLENTİSİ YAŞANDI
Pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, hakem Mehmet Türkmen'e yoğun şekilde itiraz etti. Sarı-lacivertli ekip, ceza sahası içinde yaşanan bu anda penaltı kararı çıkmasını bekledi. Ancak Mehmet Türkmen oyunu sürdürdü ve pozisyonu anlık değerlendirmeyle devam ettirdi.