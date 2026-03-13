Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında 2 penaltı beklentisi!

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’yi konuk eden Fatih Karagümrük, mücadelenin 19. dakikasında penaltı itirazında bulundu. İstanbul ekibinde Larsson, ceza sahasına girdikten sonra Yiğit Efe’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Karagümrüklü futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Mehmet Türkmen oyunu sürdürdü. VAR kontrolünün ardından da karar değişmedi. Kanarya da elle oynama nedeniyle Türken'den beyaz noktayı işaret etmesini bekledi ancak beklenen karar çıkmadı.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında 2 penaltı beklentisi!
  • Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında hakem Mehmet Türkmen, Karagümrük'ün Larsson'un ceza sahasında yerde kalması sonrası penaltı vermedi.
  • VAR incelemesi sonrasında sahadaki devam kararı onaylandı ve maç aynı şekilde sürdü.
  • Maçın 41. dakikasında Fred'in kornerde Barış Kalaycı'nın topa müdahalesi sonrası Fenerbahçe elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.
  • Hakem Mehmet Türkmen, Fenerbahçe'nin yoğun itirazlarına rağmen oyunu sürdürdü ve penaltı vermedi.
  • Her iki pozisyon da maçın ilk yarısında en çok tartışılan anlar arasında yer aldı.

Pozisyon, Karagümrük'ün sağ kanattan geliştirdiği atakta yaşandı. Kranevitter'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Larsson, içeri yöneldiği anda yerde kaldı. Ev sahibi ekip oyuncuları bu temas sonrası uzun süre penaltı beklentisiyle hakeme döndü. Mehmet Türkmen ise devam işareti verdi.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında 2 penaltı beklentisi!-2

İNCELEME SONRASI DEVAM

Kararın ardından VAR odasından da farklı bir değerlendirme gelmedi. Kısa inceleme sonrasında sahadaki devam kararı onaylandı ve maç aynı şekilde sürdü. Karagümrük cephesinde itirazlar kısa süre daha devam ederken, pozisyon maçın ilk yarısındaki en çok konuşulan anlardan biri oldu.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında 2 penaltı beklentisi!-3

GÖZLER YENİDEN TÜRKMEN'DE

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, ilk yarının son bölümünde elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. Mücadelenin 41. dakikasında Fred'in sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe gelen topa Barış Kalaycı müdahale etti. Fenerbahçe cephesi, Karagümrüklü oyuncunun topu uzaklaştırmak isterken elle temas ettiğini savundu.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında 2 penaltı beklentisi!-4

PENALTI BEKLENTİSİ YAŞANDI

Pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, hakem Mehmet Türkmen'e yoğun şekilde itiraz etti. Sarı-lacivertli ekip, ceza sahası içinde yaşanan bu anda penaltı kararı çıkmasını bekledi. Ancak Mehmet Türkmen oyunu sürdürdü ve pozisyonu anlık değerlendirmeyle devam ettirdi.

