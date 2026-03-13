Süper Lig takımları tek yürek oldu! 18 kulüpten İlber Ortaylı için taziye mesajı

Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında bulunan Ortaylı'nın durumu dün ağırlaşmış, entübe edilmişti. Bugün ise tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Süper Lig takımları, ünlü tarihçi hakkında taziye mesajı yayımladı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu son günlerde ciddi biçimde kötüleşmişti. Ailesi, entübasyon öncesinde yaptığı açıklamada Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve durumunun stabil seyrettiğini duyurmuştu. Ancak bugün sağlık tablosu daha da ağırlaştı ve Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri yaşam savaşını kaybetti.

Süper Lig'de mücadele veren 18 takım da ünlü tarihçi hakkında paylaşımda bulundu. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu da yine Ortaylı'yı paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu:"Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden, ilmi birikimi ve eserleriyle pek çok öğrenci ve akademisyen yetiştiren, toplumda tarih bilincinin oluşmasına ve ülkemizin entelektüel birikimine eşsiz katkılar sunan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Osmanlı ve dünya tarihi üzerine gerçekleştirdiği kıymetli çalışmaların yanı sıra Türk dünyasının tarihine, kültürüne ve ortak mirasına ışık tutan araştırmalarıyla da düşünce ve kültür hayatımızda büyük izler bırakan Ortaylı'nın vefatı ülkemiz ve Türk dünyası için büyük bir kayıptır. Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm milletimize başsağlığı dileriz."

Galatasaray:"Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'ye göç eden bir aileden gelen İlber Ortaylı, eğitim ve kültür çerçevesinde Galatasaray ile derin ve sarsılmaz bağlara sahiptir. Galatasaray Üniversitesi'nin kuruluş yıllarından bu yana akademik kadroda tarih alanında lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler veren Ortaylı, üniversitenin tarih ve sosyal bilimler alanındaki akademik programlarının oluşumuna katkıda bulundu. Akademi dünyasındaki konumu sebebiyle Galatasaray Üniversitesi'nin uluslararası akademik görünürlüğüne katkı sağladı. Merhuma Allah'tan rahmet, ülkemize, Ortaylı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
Fenerbahçe: "Cumhuriyet tarihimizin en kıymetli tarihçilerinden biri olan, bilgi birikimi ve eserleriyle nesillere ışık tutan İlber Ortaylı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tarihi sevdiren, düşünmeyi öğreten kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Trabzonspor:"Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatından derin bir üzüntü duyduk. Bilim ve kültür hayatımıza bıraktığı kıymetli mirasla daima saygıyla anılacak olan İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Beşiktaş:"Hayatını bilime adamış, Türk tarihçiliğinin mihenk taşlarından, toplumumuzun sevgisine mazhar olmuş tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Başakşehir: Kıymetli bilim insanımız, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Bilime, tarihe ve kültür hayatımıza yaptığı değerli katkılarla daima saygıyla hatırlanacak olan İlber Ortaylı'ya Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Göztepe:Ülkemizin değerli tarihçilerinden, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Kocaelispor:Büyük tarihçi İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ardında bilgi, fikir ve kıymetli eserlerle dolu çok büyük bir miras bıraktı.
İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Samsunspor:Cumhuriyet tarihinin en önemli tarihçilerinden, bilgisi ve eserleriyle nesillere ışık tutan İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Rizespor:Değerli tarihçimiz İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Gaziantep FK:Türk tarihçiliğine ve bilim dünyasına önemli katkılar sunan değerli bilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Kıymetli çalışmalarıyla daima hatırlanacak olan merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Alanyaspor:Kıymetli bilim insanı, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Gençlerbirliği: Ülkemizin yetiştirdiği, bilgi ve birikimiyle yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran, cumhuriyet tarihimizin ender tarihçilerden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberini derin üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhum İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Konyaspor:Türk tarihçiliğinin duayen isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve ilim camiasına başsağlığı diliyoruz.
Mekânı cennet olsun.
Antalyaspor:Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah'tan rahmet; Ortaylı ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
Eyüpspor:Türk tarihçiliğinin ve akademi dünyasının en değerli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Onlarca eseri, yetiştirdiği nesiller ve tarihe olan eşsiz katkılarıyla bilim ve kültür hayatımıza silinmez izler bırakan İlber Ortaylı; keskin zekâsı, güçlü kalemi ve kendine özgü anlatım üslubuyla her zaman aramızda yaşamaya devam edecektir.
Kıymetli mirasını minnetle ve saygıyla yad ediyor, merhuma Allah'tan rahmet; Ortaylı ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Kasımpaşa:Kıymetli bilim insanı, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Bilime, tarihe ve kültür hayatımıza sunduğu değerli katkılarla daima saygıyla hatırlanacaktır.
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Kayserispor:Değerli tarihçilerimizden ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhum Ortaylı'ya Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Fatih Karagümrük: Ülkemizin yetiştirdiği en kıymetli tarihçilerinden biri olan, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.
Bilgi, birikim ve değerli eserleriyle gelecek nesillere ışık tutan İlber Ortaylı hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.
