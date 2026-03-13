Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu son günlerde ciddi biçimde kötüleşmişti. Ailesi, entübasyon öncesinde yaptığı açıklamada Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve durumunun stabil seyrettiğini duyurmuştu. Ancak bugün sağlık tablosu daha da ağırlaştı ve Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri yaşam savaşını kaybetti.
Süper Lig'de mücadele veren 18 takım da ünlü tarihçi hakkında paylaşımda bulundu. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu da yine Ortaylı'yı paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu:"Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden, ilmi birikimi ve eserleriyle pek çok öğrenci ve akademisyen yetiştiren, toplumda tarih bilincinin oluşmasına ve ülkemizin entelektüel birikimine eşsiz katkılar sunan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Osmanlı ve dünya tarihi üzerine gerçekleştirdiği kıymetli çalışmaların yanı sıra Türk dünyasının tarihine, kültürüne ve ortak mirasına ışık tutan araştırmalarıyla da düşünce ve kültür hayatımızda büyük izler bırakan Ortaylı'nın vefatı ülkemiz ve Türk dünyası için büyük bir kayıptır. Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm milletimize başsağlığı dileriz."
Fenerbahçe: "Cumhuriyet tarihimizin en kıymetli tarihçilerinden biri olan, bilgi birikimi ve eserleriyle nesillere ışık tutan İlber Ortaylı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tarihi sevdiren, düşünmeyi öğreten kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."
Trabzonspor:"Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatından derin bir üzüntü duyduk. Bilim ve kültür hayatımıza bıraktığı kıymetli mirasla daima saygıyla anılacak olan İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
Beşiktaş:"Hayatını bilime adamış, Türk tarihçiliğinin mihenk taşlarından, toplumumuzun sevgisine mazhar olmuş tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
Samsunspor:Cumhuriyet tarihinin en önemli tarihçilerinden, bilgisi ve eserleriyle nesillere ışık tutan İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.