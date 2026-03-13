Hasret sona erdi! Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-4 | MAÇ SONUCU

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor deplasmanında çok net bir galibiyet aldı. Corendon Airlines Park’ta oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan kırmızı-siyahlılar, ligde 4 hafta sonra 3 puan sevinci yaşadı.

  • Gaziantep FK, Süper Lig'de Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.
  • Gaziantep FK'nın gollerini Muhammed Bayo 2, Kacper Kozlowski ve Drissa Camara atarken, Antalyaspor'un tek golünü Ramzi Safuri kaydetti.
  • Gaziantep FK, 4 maçlık galibiyetsiz seriye bu skorla son verdi.
  • Arda Kızıldağ, Christopher Lungoyi ve Nazım Sangare sarı kart gördükleri için gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.
  • Gaziantep FK gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanında, Antalyaspor ise Başakşehir deplasmanında mücadele edecek.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Gaziantep FK, ikinci devrede vites yükseltti. Konuk ekibi öne geçiren gol 59. dakikada Muhammed Bayo'dan geldi. Baskısını sürdüren Gaziantep temsilcisi, 65. dakikada Kacper Kozlowski ile farkı ikiye çıkardı. Gecenin etkili isimlerinden Bayo, 76. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı. 82. dakikada Drissa Camara'nın golüyle maç tamamen koptu. Antalyaspor'un tek sayısı ise 90+3. dakikada Ramzi Safuri'den geldi.

4 HAFTA SONRA GELEN RAHAT NEFES

Gaziantep FK bu galibiyetle yalnızca 3 puan almadı, son haftalardaki kazanamama serisini de bitirdi. Kırmızı-siyahlılar 4 maçlık bekleyişin ardından yeniden galip gelirken, Antalya'da ortaya koyduğu skor gücüyle haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. Antalyaspor ise sahasında ağır bir yara aldı ve alt sıralardaki baskıyı daha sert hissetmeye başladı.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ 3 KRİTİK EKSİK

Gaziantep FK adına gecenin tek olumsuz tarafı kartlar oldu. Arda Kızıldağ, Christopher Lungoyi ve Nazım Sangare gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Üç futbolcu da ligin gelecek haftasında oynanacak Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren maç öncesinde bu tablo, Gaziantep FK'da planları değiştirecek.

GÖZLER GELECEK HAFTAYA ÇEVRİLDİ

Gaziantep FK, moral veren bu galibiyetin ardından şimdi gözünü Fenerbahçe deplasmanına çevirdi. Antalyaspor ise gelecek hafta Başakşehir deplasmanında çıkış arayacak.

