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    Beşiktaş'ta Miha Zajc için geri sayım

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta gözler ara transferde kadroya dahil edilecek isimlere çevrildi. Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc için devreye girdi.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Miha Zajc için geri sayım

    Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda orta sahaya transfer yapmayı hedefliyor. Güneş, Fenerbahçe'de gözden düşen ve Jorge Jesus göreve geldikten sonra istediği kadar forma şansı bulamayan Miha Zajc'ın transferine sıcak bakıyor.

    ÖNCE AYRILIK BEKLENECEK
    Kara Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kontratı devam eden bir futbolcu ile şu anda görüşmeyi uygun bulmuyor. Süreci yakından takip eden Siyah-Beyazlılar, Zajc'ın Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından süreci hızlandıracak ve oyuncu ile de masaya oturacak.

    ZAJC AYRILMAK ÜZERE
    Miha Zajc ile Fenerbahçe arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri olumsuz devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından gözden düşen ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonunda sona erecek.

    ŞANS BULAMIYOR
    2021-22 sezonunda Fenerbahçe'de 41 maçta 9 gol 1 asist üreten futbolcu, bu sezon ise 13 maçta 2 gol 1 asist kaydetti. Zajc merkez orta saha dışında 10 numara ve sol açık mevkilerinde de oynayabiliyor. Teknik direktör Şenol Güneş de Zajc ile ilgili sürecin sonuçlanmasını bekliyor.

        OYNADIĞI TAKIMLAR
        Miha Zajc, futbol kariyerine IB 1975 Ljubljana ekibinde başladı. NK Celje forması giyen Zajc, Olimpija Ljubljana takımında adından söz ettirdi. İtalyan ekibi Empoli'ye katılarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Zajc, 2016-17 sezonunda 20 maçta 10 gol 1 asist üretti.

        Futbolcunun 2017-18 sezonunda Empoli ekibinde 42 maçta 8 gol 13 asistlik performansı birçok takımın olduğu gibi Fenerbahçe'nin de dikkatini çekmişti.

        2018-19'DA YOLU İSTANBUL'A DÜŞTÜ
        Zajc, "Şampiyonluklar hedefliyorum" diyerek katıldığı Fenerbahçe'de 2018-19 sezonunda 10 maçta 2 gol 1 asist üretti. 2019-20 sezonunda 17 maçta 2 gol 1 asist kaydeden futbolcu, ardından Serie A ekibi Genoa'ya kiralanmıştı.
            HangiKredi
            Haberler Spor Toto Süper Lig Beşiktaş'ta Miha Zajc için geri sayım
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