Beşiktaş'ta Miha Zajc için geri sayım

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda orta sahaya transfer yapmayı hedefliyor. Güneş, Fenerbahçe'de gözden düşen ve Jorge Jesus göreve geldikten sonra istediği kadar forma şansı bulamayan Miha Zajc'ın transferine sıcak bakıyor.

ÖNCE AYRILIK BEKLENECEK

Kara Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kontratı devam eden bir futbolcu ile şu anda görüşmeyi uygun bulmuyor. Süreci yakından takip eden Siyah-Beyazlılar, Zajc'ın Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından süreci hızlandıracak ve oyuncu ile de masaya oturacak.