Beşiktaş'ta Miha Zajc için geri sayım

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda orta sahaya transfer yapmayı hedefliyor. Güneş, Fenerbahçe'de gözden düşen ve Jorge Jesus göreve geldikten sonra istediği kadar forma şansı bulamayan Miha Zajc'ın transferine sıcak bakıyor.
ÖNCE AYRILIK BEKLENECEK
Kara Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kontratı devam eden bir futbolcu ile şu anda görüşmeyi uygun bulmuyor. Süreci yakından takip eden Siyah-Beyazlılar, Zajc'ın Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından süreci hızlandıracak ve oyuncu ile de masaya oturacak.
ZAJC AYRILMAK ÜZERE
Miha Zajc ile Fenerbahçe arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri olumsuz devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından gözden düşen ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen 28 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonunda sona erecek.
ŞANS BULAMIYOR
2021-22 sezonunda Fenerbahçe'de 41 maçta 9 gol 1 asist üreten futbolcu, bu sezon ise 13 maçta 2 gol 1 asist kaydetti. Zajc merkez orta saha dışında 10 numara ve sol açık mevkilerinde de oynayabiliyor. Teknik direktör Şenol Güneş de Zajc ile ilgili sürecin sonuçlanmasını bekliyor.