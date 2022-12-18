Romain Saiss’e çizme kancası! Beşiktaş'ın Faslı yıldızını İtalyanlar yakın markaja aldı





BİRÇOK ÜLKEDEN İLGİ

Fransız basını, Saiss'e başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden transfer ilgisi olduğunu yazdı. Ayrıca haberin detayında 32 yaşındaki futbolcunun Avrupa'daki rekabetçi futbol ortamını beğenip ayrılmak istemediği, Serie A'dan da iki takımın futbolcuyla çok yakından ilgilendiği öne sürüldü. Beşiktaş'a henüz Saiss ile ilgili teklif gelmedi.