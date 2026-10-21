Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger AC'den 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Chibuike Nwaiwu, kısa sürede takımın savunmadaki önemli isimlerinden biri haline geldi. 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili formayı giymeye başladığı ilk dönemden itibaren fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve rakip hücumculara karşı yaptığı müdahalelerle dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 21 resmi karşılaşmaya çıkan Nwaiwu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fatih Karagümrük karşısında iki, Galatasaray karşısında ise bir gol kaydeden genç stoper, savunmadaki görevlerinin yanı sıra hücuma verdiği destekle de öne çıktı.

Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'a Wolfsberger AC'den transfer oldu. (Fotoğraf: Trabzonspor) YENİ SEZONDA PERFORMANSINI YÜKSELTTİ Nwaiwu, 2026-2027 sezonunda da Trabzonspor savunmasının değişmez isimleri arasında yer aldı. Bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada savunmadaki performansıyla öne çıkan Nijeryalı futbolcu, Samsunspor deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyette ise bir gol kaydetti. Savunmada gösterdiği istikrarlı performansın ardından Nwaiwu'nun piyasa değeri de yükseldi. Transfermarkt'ın son güncellemesinde 10 milyon eurodan 18 milyon euroya çıkan oyuncunun değeri, Trabzonspor'a transfer olduğu günden bu yana önemli ölçüde arttı.