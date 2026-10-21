Yeni bir rekor gelebilir! Trabzonspor'un yıldızı Avrupa devlerinin gündeminde
Trabzonspor'un sezon başından bu yana savunmadaki başarılı performansıyla dikkat çeken Chibuike Nwaiwu, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde Fulham'a transferi son aşamaya kadar gelen Nijeryalı stoper, son olarak Beşiktaş derbisinde ortaya koyduğu oyunla adından söz ettirdi. Genç futbolcunun yükselen performansının ardından ara transfer döneminde bordo-mavili kulübün kapısının yeniden çalınabileceği değerlendiriliyor.
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger AC'den 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Chibuike Nwaiwu, kısa sürede takımın savunmadaki önemli isimlerinden biri haline geldi.
23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili formayı giymeye başladığı ilk dönemden itibaren fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve rakip hücumculara karşı yaptığı müdahalelerle dikkat çekti.
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 21 resmi karşılaşmaya çıkan Nwaiwu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fatih Karagümrük karşısında iki, Galatasaray karşısında ise bir gol kaydeden genç stoper, savunmadaki görevlerinin yanı sıra hücuma verdiği destekle de öne çıktı.
YENİ SEZONDA PERFORMANSINI YÜKSELTTİ
Nwaiwu, 2026-2027 sezonunda da Trabzonspor savunmasının değişmez isimleri arasında yer aldı.
Bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada savunmadaki performansıyla öne çıkan Nijeryalı futbolcu, Samsunspor deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyette ise bir gol kaydetti.
Savunmada gösterdiği istikrarlı performansın ardından Nwaiwu'nun piyasa değeri de yükseldi. Transfermarkt'ın son güncellemesinde 10 milyon eurodan 18 milyon euroya çıkan oyuncunun değeri, Trabzonspor'a transfer olduğu günden bu yana önemli ölçüde arttı.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE GEÇİT VERMEDİ
Nijeryalı savunmacı, son olarak Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Siyah-beyazlıların hücum hattına karşı etkili bir oyun ortaya koyan Nwaiwu, özellikle Dusan Vlahovic ile girdiği mücadelelerde takımının savunma direncine önemli katkı sağladı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Vlahovic'in ceza sahası içinden yaptığı tehlikeli vuruşa müdahale ederek gole engel olan genç stoper, maç boyunca kritik savunma hamleleri gerçekleştirdi.
Beşiktaş karşısında 11 savunma katkısı üreten Nwaiwu, 7 tehlike engelleme ve 3 şut bloklama istatistiğine ulaştı. Girdiği 7 ikili mücadelenin 5'ini, 4 hava topu mücadelesinin ise 3'ünü kazandı.
Nijeryalı futbolcu, 29 pas denemesinin 25'inde isabet sağlayarak yüzde 86'lık pas başarı oranıyla mücadeleyi tamamladı.
FULHAM TRANSFERİ DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ
Nwaiwu'nun başarılı performansı, geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinin de dikkatini çekmişti.
Özellikle Fulham, Nijeryalı savunmacıyı kadrosuna katabilmek için Trabzonspor ile uzun süre görüşmeler yürüttü.
İngiliz temsilcisinin bonuslarla birlikte 28 milyon euroya ulaşan bir teklif sunduğu öne sürülürken, bordo-mavili yönetimin oyuncu için yaklaşık 30 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyordu.
Görüşmelerin son aşamaya kadar geldiği ve Nwaiwu'nun da İngiltere'de forma giymeye sıcak baktığı iddia edilmişti. Ancak kulüpler arasındaki pazarlıklardan sonuç çıkmayınca transfer gerçekleşmedi.
Yaz döneminde adı Crystal Palace ile de anılan Nijeryalı savunmacı, Trabzonspor'da kaldı.
AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA
Trabzonspor'daki performansını yeni sezonda da sürdüren Nwaiwu, Avrupa transfer piyasasında dikkat çeken genç savunmacılar arasında yer alıyor.
Özellikle Beşiktaş karşısında sergilediği oyun, 23 yaşındaki futbolcunun yeniden transfer gündemine gelme ihtimalini güçlendirdi.
Yaz döneminde Fulham ve Crystal Palace ile adı geçen genç stoperin yükselen performansı nedeniyle farklı Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekebileceği belirtiliyor.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA İZLENDİ
Nwaiwu'nun giderek yükselen performansı bazı takımların da iştahını kabarttı. Bordo-mavililerin 2-0 kazandığı Beşiktaş maçında ortaya koyduğu formla adından söz ettiren Nijeryalı yıldızı bazı önemli takımların gözlemcileri tarafından çıplak gözle takip edildi.
OCAK AYINDA KAPI YENİDEN ÇALINABİLİR
Nwaiwu'nun istikrarlı performansını sürdürmesi halinde ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde Trabzonspor'un yeni tekliflerle karşılaşması ihtimaller arasında bulunuyor.
Bordo-mavili yönetimin ise 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcuyla ilgili gelecek tekliflerde yüksek bonservis beklentisini koruması öngörülüyor.
Yaz döneminde gerçekleşmeyen Avrupa transferinin ardından Trabzonspor'da kalan Nwaiwu'nun önümüzdeki dönemde göstereceği performans, transfer piyasasındaki geleceği açısından belirleyici olacak.