UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Yeni bir rekor gelebilir! Trabzonspor'un yıldızı Avrupa devlerinin gündeminde

Trabzonspor'un sezon başından bu yana savunmadaki başarılı performansıyla dikkat çeken Chibuike Nwaiwu, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde Fulham'a transferi son aşamaya kadar gelen Nijeryalı stoper, son olarak Beşiktaş derbisinde ortaya koyduğu oyunla adından söz ettirdi. Genç futbolcunun yükselen performansının ardından ara transfer döneminde bordo-mavili kulübün kapısının yeniden çalınabileceği değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yeni bir rekor gelebilir! Trabzonspor'un yıldızı Avrupa devlerinin gündeminde

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger AC'den 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Chibuike Nwaiwu, kısa sürede takımın savunmadaki önemli isimlerinden biri haline geldi.

23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili formayı giymeye başladığı ilk dönemden itibaren fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve rakip hücumculara karşı yaptığı müdahalelerle dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 21 resmi karşılaşmaya çıkan Nwaiwu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fatih Karagümrük karşısında iki, Galatasaray karşısında ise bir gol kaydeden genç stoper, savunmadaki görevlerinin yanı sıra hücuma verdiği destekle de öne çıktı.

Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'a Wolfsberger AC'den transfer oldu. (Fotoğraf: Trabzonspor)Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'a Wolfsberger AC'den transfer oldu. (Fotoğraf: Trabzonspor)

YENİ SEZONDA PERFORMANSINI YÜKSELTTİ

Nwaiwu, 2026-2027 sezonunda da Trabzonspor savunmasının değişmez isimleri arasında yer aldı.

Bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada savunmadaki performansıyla öne çıkan Nijeryalı futbolcu, Samsunspor deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyette ise bir gol kaydetti.

Savunmada gösterdiği istikrarlı performansın ardından Nwaiwu'nun piyasa değeri de yükseldi. Transfermarkt'ın son güncellemesinde 10 milyon eurodan 18 milyon euroya çıkan oyuncunun değeri, Trabzonspor'a transfer olduğu günden bu yana önemli ölçüde arttı.

Chibuike Nwaiwu Trabzonspor'a transfer olduğu günden bu yana adından söz ettirmeyi başardı. (Fotoğraf: Trabzonspor)Chibuike Nwaiwu Trabzonspor'a transfer olduğu günden bu yana adından söz ettirmeyi başardı. (Fotoğraf: Trabzonspor)

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE GEÇİT VERMEDİ

Nijeryalı savunmacı, son olarak Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Siyah-beyazlıların hücum hattına karşı etkili bir oyun ortaya koyan Nwaiwu, özellikle Dusan Vlahovic ile girdiği mücadelelerde takımının savunma direncine önemli katkı sağladı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Vlahovic'in ceza sahası içinden yaptığı tehlikeli vuruşa müdahale ederek gole engel olan genç stoper, maç boyunca kritik savunma hamleleri gerçekleştirdi.

Beşiktaş karşısında 11 savunma katkısı üreten Nwaiwu, 7 tehlike engelleme ve 3 şut bloklama istatistiğine ulaştı. Girdiği 7 ikili mücadelenin 5'ini, 4 hava topu mücadelesinin ise 3'ünü kazandı.

Nijeryalı futbolcu, 29 pas denemesinin 25'inde isabet sağlayarak yüzde 86'lık pas başarı oranıyla mücadeleyi tamamladı.

Chibuike Nwaiwu'nun Trabzonspor'dan Fulham'a transferi son anda yatmıştı. (Fotoğraf: AA) Chibuike Nwaiwu'nun Trabzonspor'dan Fulham'a transferi son anda yatmıştı. (Fotoğraf: AA)

FULHAM TRANSFERİ DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ

Nwaiwu'nun başarılı performansı, geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinin de dikkatini çekmişti.

Özellikle Fulham, Nijeryalı savunmacıyı kadrosuna katabilmek için Trabzonspor ile uzun süre görüşmeler yürüttü.

İngiliz temsilcisinin bonuslarla birlikte 28 milyon euroya ulaşan bir teklif sunduğu öne sürülürken, bordo-mavili yönetimin oyuncu için yaklaşık 30 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyordu.

Görüşmelerin son aşamaya kadar geldiği ve Nwaiwu'nun da İngiltere'de forma giymeye sıcak baktığı iddia edilmişti. Ancak kulüpler arasındaki pazarlıklardan sonuç çıkmayınca transfer gerçekleşmedi.

Yaz döneminde adı Crystal Palace ile de anılan Nijeryalı savunmacı, Trabzonspor'da kaldı.

Chibuike Nwaiwu Beşiktaş maçında birçok gözlemci tarafından izlendi. (Fotoğraf: AA)Chibuike Nwaiwu Beşiktaş maçında birçok gözlemci tarafından izlendi. (Fotoğraf: AA)

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

Trabzonspor'daki performansını yeni sezonda da sürdüren Nwaiwu, Avrupa transfer piyasasında dikkat çeken genç savunmacılar arasında yer alıyor.

Özellikle Beşiktaş karşısında sergilediği oyun, 23 yaşındaki futbolcunun yeniden transfer gündemine gelme ihtimalini güçlendirdi.

Yaz döneminde Fulham ve Crystal Palace ile adı geçen genç stoperin yükselen performansı nedeniyle farklı Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekebileceği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA İZLENDİ

Nwaiwu'nun giderek yükselen performansı bazı takımların da iştahını kabarttı. Bordo-mavililerin 2-0 kazandığı Beşiktaş maçında ortaya koyduğu formla adından söz ettiren Nijeryalı yıldızı bazı önemli takımların gözlemcileri tarafından çıplak gözle takip edildi.

Chibuike Nwaiwu'nun ocak ayında birçok takım tarafından istenmesine kesin gözüyle bakılıyor. (Fotoğraf: Trabzonspor)Chibuike Nwaiwu'nun ocak ayında birçok takım tarafından istenmesine kesin gözüyle bakılıyor. (Fotoğraf: Trabzonspor)

OCAK AYINDA KAPI YENİDEN ÇALINABİLİR

Nwaiwu'nun istikrarlı performansını sürdürmesi halinde ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde Trabzonspor'un yeni tekliflerle karşılaşması ihtimaller arasında bulunuyor.

Bordo-mavili yönetimin ise 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcuyla ilgili gelecek tekliflerde yüksek bonservis beklentisini koruması öngörülüyor.

Yaz döneminde gerçekleşmeyen Avrupa transferinin ardından Trabzonspor'da kalan Nwaiwu'nun önümüzdeki dönemde göstereceği performans, transfer piyasasındaki geleceği açısından belirleyici olacak.

Trabzonsporda Konferans Ligi için Muhammed Salah kararı! Merkez orta saha değişecekTrabzonsporda Konferans Ligi için Muhammed Salah kararı! Merkez orta saha değişecek
Trabzonspor'da Konferans Ligi için Muhammed Salah kararı! Merkez orta saha değişecek

Trabzonspor'da Konferans Ligi için Muhammed Salah kararı! Merkez orta saha değişecek
SONRAKİ HABER

Thomas Reis'ten Konferans Ligi ayarı
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler