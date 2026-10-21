

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAN FARKLI BİR 11 OLABİLİR"

Takımın fiziksel durumuna değinen Thomas Reis, "Her maçın kendi zorluğu var. Kısa zamanda çok fazla maç oynuyoruz. Pazartesi günü Beşiktaş'a karşı oynadık, şimdi buradayız. Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptık ve bu maçta da puanları almak istiyoruz. Takımımız hazır durumda. Bugün belki yorgun ama yarın hazır olacak." ifadelerini kullandı.

Kadroda değişiklik yapabileceğinin sinyalini veren Alman teknik adam, "Sakat oyuncularımız ve Avrupa listesinde bulunmayan isimler var. Beşiktaş maçından farklı bir 11 olabilir. Bütün oyuncularımız oynamak ve ellerinden geleni yapmak istiyor. Pozitif bir yolda ilerliyoruz. İlk 11'i yarın göreceğiz." dedi.