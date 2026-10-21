Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'tan Hearts maçı öncesi rotasyon mesajı!
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Hearts maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, Beşiktaş karşılaşmasına göre ilk 11'de değişiklik yapabileceklerini belirtirken, Avrupa'daki puan hedefini de açıkladı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Hearts maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Yoğun maç takviminin takımı fiziksel açıdan zorladığını belirten Reis, İskoç temsilcisi karşısında galibiyet hedeflediklerini söyledi.
"BEŞİKTAŞ MAÇINDAN FARKLI BİR 11 OLABİLİR"
Takımın fiziksel durumuna değinen Thomas Reis, "Her maçın kendi zorluğu var. Kısa zamanda çok fazla maç oynuyoruz. Pazartesi günü Beşiktaş'a karşı oynadık, şimdi buradayız. Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptık ve bu maçta da puanları almak istiyoruz. Takımımız hazır durumda. Bugün belki yorgun ama yarın hazır olacak." ifadelerini kullandı.
Kadroda değişiklik yapabileceğinin sinyalini veren Alman teknik adam, "Sakat oyuncularımız ve Avrupa listesinde bulunmayan isimler var. Beşiktaş maçından farklı bir 11 olabilir. Bütün oyuncularımız oynamak ve ellerinden geleni yapmak istiyor. Pozitif bir yolda ilerliyoruz. İlk 11'i yarın göreceğiz." dedi.
"10-11 PUANIN YETERLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
UEFA Konferans Ligi'ndeki hedefleri hakkında da konuşan Reis, "Umarım galibiyetle birlikte 6 puana ulaşacağız. Geçmişteki tecrübelerime dayanarak 10-11 puanın play-off'a kalmak ve Avrupa'da yolumuza devam etmek için yeterli olacağını düşünüyorum. Bu nedenle yarın kazanmak bizim için çok önemli." açıklamasını yaptı.
Trabzonspor'un hedeflerinin her zaman yüksek olması gerektiğini vurgulayan Reis, kupa kazanma konusunda ise temkinli konuştu. Deneyimli teknik direktör, "Trabzonspor'da hırsların ve hedeflerin en yüksek seviyede olduğunu bilmelisiniz ancak adım adım gitmeliyiz. Şu anda kupalar kazanacağımızı söylersem yanlış olur. Bunun için bütün takımın iyi olması ve bazı durumlarda şansın da yanımızda bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"ÜÇ GÜNDE BİR MAÇ OYNUYORUZ"
Milli takım arasını istedikleri gibi değerlendiremediklerini de anlatan Reis, çok sayıda futbolcunun ülkesinin milli takımına katılması nedeniyle birlikte çalışma fırsatlarının sınırlı kaldığını belirtti.
Yoğun fikstürün antrenman planlarını etkilediğini söyleyen Alman çalıştırıcı, "Üç günde bir maç oynuyoruz ve bu süreçte antrenman yapmak kolay olmuyor. İki gün önce forma giyen birçok oyuncumuz hâlâ toparlanma aşamasında. Fırsat buldukça çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak çok kısa sürede çok fazla maç oynuyoruz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
Konferans Ligi'ndeki ilk maçında KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup eden Trabzonspor, Hearts'ı da yenerek puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.
Bordo-mavililerin İskoç temsilcisiyle karşılaşması, 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Papara Park'ta oynanacak.