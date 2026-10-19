Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda Batagov'un sol uyluk rektus femoris kası ile kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan bilgilendirmede, Batagov'un antrenman sırasında sol uyluğunun ön kısmında ağrı hissettiği ve ardından sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Trabzonspor , Ukraynalı savunma oyuncusu Arseniy Batagov 'un sakatlığına ilişkin açıklama yaptı. Sağ dizinden geçirdiği ameliyatın ardından yeniden takımla antrenmanlara başlayan 24 yaşındaki futbolcunun sol uyluk bölgesinde yeni bir yaralanma tespit edildi.

Arsenii Batagov bir süre daha sahalardan uzak kalacak. (Fotoğraf: AA)

TRABZONSPOR'DAN RESMÎ AÇIKLAMA

Bordo-mavili kulüp, futbolcunun sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sağ diz cerrahisi sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımımızla antrenmanlarına devam eden futbolcumuz Arseniy Batagov'un, antrenman sırasında sol uyluk ön kısmında ağrı hissetmesi sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ AÇIKLANMADI

Trabzonspor, yeni sakatlığın ardından Batagov'un tedavisine başlandığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında Ukraynalı savunma oyuncusunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.