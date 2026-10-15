Trendyol Süper Lig'de eylül ayının en değerli futbolcusu belli oldu. Ligin resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah'ın ayın MVP'si seçildiği duyuruldu. Mısırlı yıldız, eylül ayında sergilediği performansla bireysel ödülün sahibi oldu.

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, Süper Lig'de eylül ayının en değerli futbolcusu seçildi. (Fotoğraf: AA) EYLÜL AYINDA 6 GOLE KATKI SAĞLADI Muhammed Salah, eylül ayında Trabzonspor formasıyla 3 Süper Lig karşılaşmasında görev aldı. 34 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Bordo-mavililer, söz konusu 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Salah, Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında skor katkısı sağlarken Konyaspor deplasmanını gol veya asist yapamadan tamamladı.