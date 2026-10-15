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Süper Lig'de en iyi futbolcu Muhammed Salah! Performansıyla ezip geçti

Trendyol Süper Lig'de eylül ayının en değerli futbolcusu (MVP) Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah oldu. Bordo-mavili formayla eylül ayında çıktığı 3 lig maçında 4 gol ve 2 asist kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, toplam 6 gole doğrudan katkı sağladı. Salah, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada ise 3 gol ve 1 asistle oynadı.

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Süper Lig'de en iyi futbolcu Muhammed Salah! Performansıyla ezip geçti

Trendyol Süper Lig'de eylül ayının en değerli futbolcusu belli oldu. Ligin resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah'ın ayın MVP'si seçildiği duyuruldu. Mısırlı yıldız, eylül ayında sergilediği performansla bireysel ödülün sahibi oldu.

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, Süper Lig'de eylül ayının en değerli futbolcusu seçildi. (Fotoğraf: AA)Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, Süper Lig'de eylül ayının en değerli futbolcusu seçildi. (Fotoğraf: AA)

EYLÜL AYINDA 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Muhammed Salah, eylül ayında Trabzonspor formasıyla 3 Süper Lig karşılaşmasında görev aldı. 34 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Bordo-mavililer, söz konusu 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Salah, Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında skor katkısı sağlarken Konyaspor deplasmanını gol veya asist yapamadan tamamladı.

Mısırlı futbolcunun MVP ödülü, Süper Lig'in resmî sosyal medya hesabından duyuruldu. (Fotoğraf: AA)Mısırlı futbolcunun MVP ödülü, Süper Lig'in resmî sosyal medya hesabından duyuruldu. (Fotoğraf: AA)

GALATASARAY'A 3 GOL ATTI

Muhammed Salah, eylül ayındaki en yüksek gol katkısını Galatasaray karşısında gerçekleştirdi. Trabzonspor, 19 Eylül'de Papara Park'ta ağırladığı sarı-kırmızılıları 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 4. dakikasında takımını öne geçiren Salah, 39. dakikada Noah Saviolo'nun attığı golün asistini yaptı.
Mısırlı futbolcu, 44. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak ilk yarının 3-0 tamamlanmasında rol oynadı. Salah, 80. dakikada kaydettiği golle hat-trick yaparken Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyetinde bütün gollere doğrudan katkı sağladı.

Muhammed Salah, eylül ayında Trabzonspor formasıyla 3 Süper Lig karşılaşmasında görev aldı. (Fotoğraf: AA)Muhammed Salah, eylül ayında Trabzonspor formasıyla 3 Süper Lig karşılaşmasında görev aldı. (Fotoğraf: AA)

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA DA GOL VE ASİST YAPTI

Muhammed Salah, eylül ayındaki bir diğer etkili performansını Gençlerbirliği karşısında sergiledi. Trabzonspor'un 6 Eylül'de sahasında 5-0 kazandığı karşılaşmada Salah, 14. dakikada topu ağlara gönderdi. Mısırlı futbolcu, 59. dakikada Ernest Muçi'nin kaydettiği golün de asistini yaptı.
Salah, Gençlerbirliği ve Galatasaray karşılaşmalarında toplam 4 gol ve 2 asiste ulaştı.

Salah, eylül ayındaki mücadelelerde 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. (Fotoğraf: AA)Salah, eylül ayındaki mücadelelerde 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. (Fotoğraf: AA)

TRABZONSPOR EYLÜL AYINDA 2 MAÇ KAZANDI

Trabzonspor, eylül ayındaki Süper Lig maçlarına Gençlerbirliği karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle başladı. Bordo-mavililer, 12 Eylül'de deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi, 19 Eylül'de Galatasaray'ı 4-0 yenerek ayı galibiyetle tamamladı. Trabzonspor, eylül ayındaki 3 lig karşılaşmasında 6 puan toplarken 9 gol attı ve kalesinde 1 gol gördü.

Trabzonspor, Muhammed Salah'ın eylül ayında oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. (Fotoğraf: AA)Trabzonspor, Muhammed Salah'ın eylül ayında oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. (Fotoğraf: AA)

SEZON BAŞINDA TRABZONSPOR'A TRANSFER OLDU

Muhammed Salah, 2026-2027 sezonu öncesinde Liverpool'dan ayrılarak Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavili kulüp, Mısırlı futbolcuyla 6 Ağustos'ta 2 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyen Salah, Süper Lig'in ilk 6 haftasında 7 gole ulaştı. Eylül ayında gösterdiği performansın ardından Mısırlı yıldız, Süper Lig'de ayın en değerli futbolcusu ödülüne layık görüldü.

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Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor

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