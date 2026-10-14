Alman çalıştırıcı, Trabzonspor'un yoğun maç takvimine hazır olduğunu belirtti. (Fotoğraf: AA)

SALAH'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Muhammed Salah, 2026-2027 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'in ilk 7 haftasında 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Mısırlı futbolcu, son oynanan Samsunspor karşılaşmasında Franculino Dju'nun attığı golün asistini yaptı.

Trabzonspor'un 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından Salah'ın KuPS maçında dinlendirilmesi ihtimali gündeme geldi. Thomas Reis ise Finlandiya'daki basın toplantısında yıldız futbolcunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağına maç günü karar vereceklerini açıkladı.

TRABZONSPOR'DA 5 ÖNEMLİ EKSİK

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı.

Bordo-mavililerde kırmızı kart cezaları bulunan Chibuike Nwaiwu ve Sidny Lopes Cabral, Finlandiya kafilesine dahil edilmedi.

Sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Mustafa Eskihellaç da kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Arseniy Batagov da deplasmana götürülmedi.

Trabzonspor'un açıkladığı 21 kişilik kamp kadrosunda Muhammed Salah, Andre Onana, Paul Onuachu, Franculino Dju ve Aral Şimşir gibi isimler bulundu.

ARAL ŞİMŞİR DE BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Trabzonspor'un futbolcularından Aral Şimşir de KuPS karşılaşması öncesindeki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Finlandiya temsilcisini küçümsemeden galibiyet için mücadele edeceklerini belirten Aral, Trabzonspor'da yakaladığı ilk golün kariyerindeki önemli anlardan biri olduğunu söyledi.

Yeni takımına uyum sağlama sürecine de değinen genç futbolcu, kadroda dünya çapında oyuncular bulunduğunu ve takımda başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA 158. MAÇINA ÇIKACAK

Trabzonspor, KuPS Kuopio karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 158. kez sahaya çıkacak.

Bordo-mavili ekip, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 157 karşılaşmada 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 194 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 214 gol gördü.

Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nde ise daha önce 8 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

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