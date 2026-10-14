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Thomas Reis açıkladı! Muhammed Salah Kups Kuopio maçında oynamayabilir

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile oynayacakları karşılaşma öncesinde Muhammed Salah'ın ilk 11'de görev alıp almayacağına ilişkin açıklama yaptı. Alman teknik adam, Finlandiya'da suni çim zeminde oynanacak mücadele için kadro kararını maç günü vereceğini belirtti. Reis, Beşiktaş karşılaşması, Andre Onana'nın takım içindeki rolü ve bordo-mavililerin Avrupa hedefleri hakkında da konuştu.

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Thomas Reis açıkladı! Muhammed Salah Kups Kuopio maçında oynamayabilir

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında 15 Ekim Perşembe günü Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk olacak. Tammela Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alman çalıştırıcı, Muhammed Salah'ın ilk 11'de başlayıp başlamayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken takımının Avrupa kupalarındaki hedeflerine de değindi.

SALAH'IN İLK 11 DURUMU MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Muhammed Salah'ın KuPS karşılaşmasında görev alıp almayacağı sorulan Thomas Reis, mücadelenin suni çim zeminde oynanacağını hatırlattı.

Takımdaki bütün futbolcuların karşılaşmada görev almaya hazır olduğunu söyleyen Reis, "Salah'ın durumuna, ilk 11'e yarın karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Video Oynatma İkonu Thomas Reis konuştu: Suni çimde Salah riskli

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS Kuopio karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. (Fotoğraf: AA)Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS Kuopio karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. (Fotoğraf: AA)

"EN İYİ KADROMUZLA SAHADA OLACAĞIZ"

Trabzonspor'un yoğun bir maç takvimine girdiğini belirten Thomas Reis, takımının kısa aralıklarla karşılaşmalara çıkacağını söyledi.

Üç günde bir maç oynayacaklarını anlatan Reis, kadrosunun bu fikstürde mücadele edebilecek yeterliliğe sahip olduğunu ifade etti.

Alman teknik adam, KuPS karşısında en iyi kadroyla sahaya çıkmayı hedeflediklerini belirtirken Avrupa'daki ilk karşılaşmalarını kazanmak istediklerini dile getirdi.

Alman teknik adam, Muhammed Salah'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağına ilişkin açıklama yaptı. (Fotoğraf: AA)Alman teknik adam, Muhammed Salah'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağına ilişkin açıklama yaptı. (Fotoğraf: AA)

BEŞİKTAŞ MAÇI SORUSUNA YANIT VERDİ

Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nin ardından oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

Deneyimli teknik direktör, önceliklerinin Finlandiya'daki mücadele olduğunu vurguladı.

Reis, üç günde bir maç oynayacakları dönemde kadro tercihlerini değerlendirdiklerini, ancak Beşiktaş karşılaşması hakkında konuşmak yerine KuPS mücadelesine odaklandığını belirtti.

Thomas Reis, Salah'ın başlangıç kadrosunda görev alıp almayacağına maç günü karar vereceklerini söyledi. (Fotoğraf: AA)Thomas Reis, Salah'ın başlangıç kadrosunda görev alıp almayacağına maç günü karar vereceklerini söyledi. (Fotoğraf: AA)

SUNİ ÇİM İÇİN BAYERN MÜNİH ÖRNEĞİ

KuPS Kuopio'nun maçlarını oynadığı suni çim zemine de değinen Thomas Reis, bu tür sahaların takımlar için zorluk oluşturabileceğini söyledi.

Büyük kulüplerin de suni çimde sorun yaşayabildiğini belirten Alman çalıştırıcı, Bayern Münih'i örnek gösterdi.

Reis, takımının saha koşullarına uyum sağlaması ve mücadeleye hem fiziksel hem de zihinsel açıdan hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Muhammed Salah, Trabzonspor'un Finlandiya'ya götürdüğü kamp kadrosunda yer aldı. (Fotoğraf: AA)Muhammed Salah, Trabzonspor'un Finlandiya'ya götürdüğü kamp kadrosunda yer aldı. (Fotoğraf: AA)

"ONANA SAHADA ARTI 1 OYUNCUDUR"

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın oyun kurulumuna katkısını da değerlendiren Thomas Reis, tecrübeli file bekçisinin ayakla oyun becerisinden yararlandıklarını söyledi.

Onana'nın kısa ve uzun paslarla hücum başlangıcına katkı sağladığını anlatan Alman teknik adam, kalecisinin oyun kurulumunda takıma fazladan bir seçenek sunduğunu belirtti.

Reis, Onana'nın pas tercihleri konusunda serbest olduğunu ancak gereksiz risklerden kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında KuPS Kuopio'ya konuk olacak. (Fotoğraf: DHA)Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında KuPS Kuopio'ya konuk olacak. (Fotoğraf: DHA)

AVRUPA'DA İLK HEDEF LİG AŞAMASINI GEÇMEK

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki hedefleri hakkında da konuşan Thomas Reis, önceliklerinin lig aşamasını geçmek olduğunu açıkladı.

Önlerinde 6 karşılaşma bulunduğunu hatırlatan Alman çalıştırıcı, bu maçlardan mümkün olan en iyi sonuçları almak istediklerini söyledi.

Reis, Avrupa kupalarına KuPS karşısında galibiyetle başlamayı hedeflediklerini belirtirken ilerleyen turlar hakkında şimdiden konuşmak istemediğini ifade etti.

Karşılaşma, Finlandiya'nın Tampere kentindeki Tammela Stadı'nda oynanacak. (Fotoğraf: İHA)Karşılaşma, Finlandiya'nın Tampere kentindeki Tammela Stadı'nda oynanacak. (Fotoğraf: İHA)

SAVUNMA DİSİPLİNİNE VURGU YAPTI

Thomas Reis, rakipleri karşısında savunma düzenini korumaları gerektiğini söyledi.

Galatasaray karşılaşması öncesindeki kısa hazırlık dönemini hatırlatan Alman çalıştırıcı, millî takımlarda görev yapan futbolcular nedeniyle bütün oyuncularla çalışma fırsatı bulamadıklarını belirtti.

Hücum gücü yüksek bir takıma sahip olduklarını dile getiren Reis, iyi savunma yapmaları halinde gol pozisyonlarına daha kolay girebileceklerini ifade etti.

Thomas Reis, KuPS maçının suni çim zeminde oynanacak olmasına dikkat çekti. (Fotoğraf: AA)Thomas Reis, KuPS maçının suni çim zeminde oynanacak olmasına dikkat çekti. (Fotoğraf: AA)

KUPS CEPHESİNDE SALAH İÇİN HAZIRLIK

KuPS Kuopio Teknik Direktörü Miika Nuutinen de karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada Trabzonspor'un hızlı ve etkili oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Finlandiya temsilcisinin teknik direktörü, bordo-mavililerin hücumlarını engellemek için hazırlık yaptıklarını belirtirken Muhammed Salah'a karşı da özel önlemler üzerinde durduklarını ifade etti.

Nuutinen, Trabzonspor karşısında yalnızca savunma yapmayı düşünmediklerini ve galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi.

Alman çalıştırıcı, Trabzonspor'un yoğun maç takvimine hazır olduğunu belirtti. (Fotoğraf: AA)Alman çalıştırıcı, Trabzonspor'un yoğun maç takvimine hazır olduğunu belirtti. (Fotoğraf: AA)

SALAH'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Muhammed Salah, 2026-2027 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'in ilk 7 haftasında 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Mısırlı futbolcu, son oynanan Samsunspor karşılaşmasında Franculino Dju'nun attığı golün asistini yaptı.

Trabzonspor'un 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından Salah'ın KuPS maçında dinlendirilmesi ihtimali gündeme geldi. Thomas Reis ise Finlandiya'daki basın toplantısında yıldız futbolcunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağına maç günü karar vereceklerini açıkladı.

TRABZONSPOR'DA 5 ÖNEMLİ EKSİK

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı.

Bordo-mavililerde kırmızı kart cezaları bulunan Chibuike Nwaiwu ve Sidny Lopes Cabral, Finlandiya kafilesine dahil edilmedi.

Sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Mustafa Eskihellaç da kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Arseniy Batagov da deplasmana götürülmedi.

Trabzonspor'un açıkladığı 21 kişilik kamp kadrosunda Muhammed Salah, Andre Onana, Paul Onuachu, Franculino Dju ve Aral Şimşir gibi isimler bulundu.

ARAL ŞİMŞİR DE BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Trabzonspor'un futbolcularından Aral Şimşir de KuPS karşılaşması öncesindeki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Finlandiya temsilcisini küçümsemeden galibiyet için mücadele edeceklerini belirten Aral, Trabzonspor'da yakaladığı ilk golün kariyerindeki önemli anlardan biri olduğunu söyledi.

Yeni takımına uyum sağlama sürecine de değinen genç futbolcu, kadroda dünya çapında oyuncular bulunduğunu ve takımda başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA 158. MAÇINA ÇIKACAK

Trabzonspor, KuPS Kuopio karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 158. kez sahaya çıkacak.

Bordo-mavili ekip, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 157 karşılaşmada 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 194 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 214 gol gördü.

Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nde ise daha önce 8 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

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