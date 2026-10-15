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Konferans Ligi'nde 1. hafta tamamlandı! Alınan sonuçlar

UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası tamamlandı. KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup eden temsilcimiz Trabzonspor, 3 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Brighton, 4-0'lık galibiyetinin ardından averajla liderlik koltuğuna oturdu. İlk haftada oynanan 18 karşılaşmada toplam 53 gol kaydedildi.

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Konferans Ligi'nde 1. hafta tamamlandı! Alınan sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezonun lig aşaması başladı. İlk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından puan durumu şekillenirken Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, Finlandiya deplasmanında KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ederek organizasyona galibiyetle giriş yaptı.

15 Ekim Perşembe günü oynanan 18 karşılaşmada toplam 53 gol atıldı. Mücadelelerin 12'sini ev sahibi ekipler, 2'sini deplasman takımları kazanırken 4 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

UEFA Konferans Ligi'nin 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ilk haftası tamamlandı. (Fotoğraf: EPA)UEFA Konferans Ligi'nin 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ilk haftası tamamlandı. (Fotoğraf: EPA)

TRABZONSPOR İLK HAFTAYI ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLADI

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'nin tek temsilcisi olan Trabzonspor, ilk hafta karşılaşmasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Paul Onuachu, Muhammed Salah ve iki kez Franculino kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise Petteri Pennanen ve Gustav Engvall'den geldi.

İlk karşılaşmasından 3 puanla ayrılan Trabzonspor, 4 gol atıp kalesinde 2 gol görerek +2 averaja ulaştı. Karadeniz temsilcisi, ilk haftayı Brighton ve Kopenhag'ın ardından üçüncü sırada tamamladı.

BRIGHTON LİDERLİĞE YERLEŞTİ

İngiltere temsilcisi Brighton, sahasında ağırladığı Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 4-0 mağlup ederek ilk haftanın en farklı galibiyetini elde etti.

Dört gol atan ve kalesini gole kapatan Brighton, +4 averajla liderlik koltuğuna oturdu. Danimarka temsilcisi Kopenhag ise Braga'yı 3-0 yenerek +3 averajla ikinci sırada yer aldı.

Trabzonspor'un ardından Atalanta, Sint-Truidense ve Mjallby de ilk haftayı 3 puan ve +2 averajla tamamladı. Bordo-mavililer, bu ekiplerin önünde üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonun ilk haftasında oynanan 18 karşılaşmada toplam 53 gol kaydedildi. (Fotoğraf: REUTERS)Organizasyonun ilk haftasında oynanan 18 karşılaşmada toplam 53 gol kaydedildi. (Fotoğraf: REUTERS)

AJAX KAYBETTİ, MONACO DEPLASMANDA KAZANDI

İlk haftanın sonuçlarında Hollanda temsilcisi Ajax'ın deplasmanda Hajduk Split'e 2-1 mağlup olması da yer aldı.

Fransa ekibi Monaco, Bulgaristan deplasmanında CSKA Sofya'yı 2-1 yenerken Atalanta, Pafos karşısında 3-1 kazandı. Freiburg, Jablonec'i 3-2 mağlup etti.

İsviçre temsilcisi Lugano, Kızılyıldız'ı 3-2 yenerken Belçika ekibi Gent, Aarhus karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

UEFA KONFERANS LİGİ İLK HAFTA MAÇ SONUÇLARI

UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında oynanan 18 karşılaşmanın sonuçları şöyle:

Atalanta (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1

Freiburg (Almanya) - Jablonec (Çekya): 3-2

Kopenhag (Danimarka) - Braga (Portekiz): 3-0

Brighton (İngiltere) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 4-0

Twente (Hollanda) - Thun (İsviçre): 1-0

Sint-Truidense (Belçika) - Iberia (Gürcistan): 2-0

Brann (Norveç) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1

Hearts (İskoçya) - Nordsjaelland (Danimarka): 1-1

Gent (Belçika) - Aarhus (Danimarka): 1-0

Panathinaikos (Yunanistan) - Borac (Bosna Hersek): 2-1

Lugano (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-2

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Trabzonspor: 2-4

Universitatea Craiova (Romanya) - Getafe (İspanya): 1-1

Riga (Letonya) - Kairat (Kazakistan): 1-1

Hajduk Split (Hırvatistan) - Ajax (Hollanda): 2-1

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Monaco (Fransa): 1-2

Mjallby (İsveç) - Inter Escaldes (Andorra): 2-0

Egnatia (Arnavutluk) - Midtjylland (Danimarka): 1-1

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 22 Ekim'de Hearts'ı sahasında konuk edecek. (Fotoğraf: EPA)Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 22 Ekim'de Hearts'ı sahasında konuk edecek. (Fotoğraf: EPA)

TRABZONSPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ HEARTS

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, 22 Ekim Perşembe günü oynanacak mücadelede rakibini sahasında ağırlayacak. Trabzonspor, üçüncü hafta karşılaşmasında ise 5 Kasım'da Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek.

Bu sezon 36 takımın mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Dokuzuncu ile 24. sıra arasındaki takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.

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