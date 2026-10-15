Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi 'nde yeni sezonun lig aşaması başladı. İlk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından puan durumu şekillenirken Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor , Finlandiya deplasmanında KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ederek organizasyona galibiyetle giriş yaptı.

UEFA Konferans Ligi'nin 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ilk haftası tamamlandı. (Fotoğraf: EPA)

TRABZONSPOR İLK HAFTAYI ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLADI

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'nin tek temsilcisi olan Trabzonspor, ilk hafta karşılaşmasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Paul Onuachu, Muhammed Salah ve iki kez Franculino kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise Petteri Pennanen ve Gustav Engvall'den geldi.

İlk karşılaşmasından 3 puanla ayrılan Trabzonspor, 4 gol atıp kalesinde 2 gol görerek +2 averaja ulaştı. Karadeniz temsilcisi, ilk haftayı Brighton ve Kopenhag'ın ardından üçüncü sırada tamamladı.

BRIGHTON LİDERLİĞE YERLEŞTİ

İngiltere temsilcisi Brighton, sahasında ağırladığı Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 4-0 mağlup ederek ilk haftanın en farklı galibiyetini elde etti.

Dört gol atan ve kalesini gole kapatan Brighton, +4 averajla liderlik koltuğuna oturdu. Danimarka temsilcisi Kopenhag ise Braga'yı 3-0 yenerek +3 averajla ikinci sırada yer aldı.

Trabzonspor'un ardından Atalanta, Sint-Truidense ve Mjallby de ilk haftayı 3 puan ve +2 averajla tamamladı. Bordo-mavililer, bu ekiplerin önünde üçüncü sırada yer aldı.